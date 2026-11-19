Президент США Дональд Трамп в четвер присоединился к встрече европейских союзников Украины, во время которой резко поставил под сомнение дальнейшие расходы на военную поддержку Киева. Об этом сообщили четверо европейских чиновников, знакомых с ходом разговора. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

Через несколько часов после завершения встречи с главой кремля владимиром путиным и председателем Китая Си Цзиньпином в китайском городе Шэньчжэнь Трамп позвонил в Берлин с борта президентского самолёта Air Force One. Он заявил, что российский лидер серьёзно настроен на мирные переговоры по Украине.

По словам трёх европейских чиновников, пожелавших остаться анонимными, Трамп во время разговора активно выражал скептицизм по поводу дальнейшего выделения Украине миллиардов долларов помощи со стороны так называемой Коалиции желающих.

Белый дом пока не ответил на запрос о комментарии.

Напомним

Трамп заявил мировым лидерам, что путин хочет прекратить войну. Европа тем временем сомневается в намерениях москвы и условиях переговоров.

"По шкале от нуля до 10 — я бы сказал, что это было на 12" — Трамп о встрече с путиным и Си