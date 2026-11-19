Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что встреча в Китае с участием российского диктатора владимира путина и лидера КНР Си Цзиньпина «прошла отлично», передает УНН со ссылкой на Sky News.

«Я бы сказал, что это было на 12. По шкале от нуля до 10 — я бы сказал, что это было на 12», — сообщил он телеканалу NBC News по телефону, находясь на борту президентского самолета Air Force One во время возвращения в США.

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Хотя Трамп отметил, что в Пекине к нему относились «настолько хорошо, насколько вообще можно относиться к человеку», достичь конкретных договоренностей оказалось сложнее.

Он рассказал, что обсуждал с Си Цзиньпином тему искусственного интеллекта, и оба согласились, что введение определенных предохранительных мер для этой технологии — по крайней мере на минимальном уровне — является «позитивным шагом».

Однако, когда его попросили уточнить, что именно это означает, он ответил: «Мы не вдавались в определения».

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