Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявив, що зустріч у Китаї за участю російського диктатора володимира путіна та лідера КНР Сі Цзіньпіна "пройшла чудово", передає УНН із посиланням на Sky News.

"Я б сказав, що це було на 12. За шкалою від нуля до 10 — я б сказав, що це було на 12", — повідомив він телеканалу NBC News телефоном, перебуваючи на борту президентського літака Air Force One під час повернення до США.

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Хоча Трамп зазначив, що в Пекіні до нього ставилися "настільки добре, наскільки взагалі можна ставитися до людини", досягти конкретних домовленостей виявилося складніше.

Він розповів, що обговорював із Сі Цзіньпіном тему штучного інтелекту, і обидва погодилися, що запровадження певних запобіжників для цієї технології — принаймні на мінімальному рівні — є "позитивним кроком".

Однак, коли його попросили уточнити, що саме це означає, він відповів: "Ми не вдавалися у визначення".

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