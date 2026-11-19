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Президент США Дональд Трамп во время встречи более 30 мировых лидеров в Берлине заявил, что его разговор с президентом России Владимиром Путиным прошёл успешно. По словам Трампа, это будет способствовать установлению мира в Украине. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на осведомлённых собеседников, передаёт УНН.

Как рассказали собеседники, пожелавшие остаться анонимными, Трамп присоединился к встрече по телефону с борта президентского самолёта (Air Force One) после вылета из Китая. Ранее в тот же день в Китае, во время саммита лидеров стран Азиатско-Тихоокеанского региона, он провёл встречу с Путиным. Кроме того, состоялись трёхсторонние переговоры с участием российского лидера и председателя КНР Си Цзиньпина.

Мировые лидеры, собравшиеся в Берлине (преимущественно представители европейских стран), являются участниками так называемой «коалиции желающих». Эта группа регулярно проводит встречи для обсуждения путей защиты послевоенной Украины от возможной будущей агрессии со стороны России. Во встрече также приняли участие представители США Джаред Кушнер и Стив Уиткофф, которые курируют процесс возобновления мирных переговоров по Украине.

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По словам некоторых участников, Трамп сообщил присутствующим, что Путин выразил желание прекратить войну. Представитель Белого дома пока не ответил на просьбу о комментарии.

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Издание отмечает, что в Европе обеспокоены тем, в каком направлении будут развиваться возобновлённые мирные переговоры. Россия стремится расширить их повестку, включив вопросы безопасности во всей Европе — идею, которую ранее считали неприемлемой до установления режима прекращения огня. Кроме того, официальные лица выражают глубокий скептицизм относительно того, действительно ли Путин заинтересован в прекращении войны, а также опасаются, что во время переговоров в Китае Трамп мог пойти на неприемлемые уступки за закрытыми дверями.

В четверг Путин заявил, что пригласил европейских должностных лиц в Москву для обсуждения войны, фактически открыв путь к переговорам. Как ранее сообщало агентство Bloomberg, представители «европейской тройки» (E3) — Франции, Германии и Великобритании — также обсуждали возможность встречи с российской стороной.

«Нам нужно понять, что именно Европа предложит на этих переговорах, — отметил Путин в разговоре с журналистами в Китае. — После этого мы решим, в каком формате продолжать диалог с Украиной».

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Сама Европа пока не имеет чёткого понимания того, в каком формате будут проходить переговоры и на какие условия она готова согласиться. Гарантии безопасности для Украины рассматриваются как ключевой элемент любого окончательного соглашения с Россией; Киев настаивает на том, что только непоколебимые обязательства со стороны союзников могут эффективно сдержать Москву от возобновления войны. Однако европейские чиновники уже давно с осторожностью относятся к совмещению этого вопроса с переговорами о прекращении огня.

США призвали все стороны пересмотреть свой подход, настаивая на том, чтобы российские и украинские представители рассмотрели новые предложения относительно правил НАТО, военных средств и размещения войск в Европе.

СМИ отмечает, что американские переговорщики считают это ключом к достижению более широкого соглашения, в частности по территориальным вопросам — сфере, в которой переговоры уже давно зашли в тупик. США даже спрашивали Киев, согласился бы он уступить России регион Донбасса в обмен на членство в Организации Североатлантического договора.

Европа, стремясь сохранить участие США в переговорах, пока присоединяется к процессу. На прошлой неделе лидеры Европейского союза согласились направить группу советников по национальной безопасности для участия в будущих переговорах.

Однако остаются серьезные предостережения. Страны, граничащие с Россией, решительно утверждают, что Путин не имеет права выдвигать требования относительно того, где НАТО размещает свои войска, — особенно в то время, когда он ведет войну против своего соседа. Президент Литвы Гитанас Науседа вновь подчеркнул это в четверг, добавив, что Путин лишь отвлекает внимание союзников Украины, готовясь к зимнему наступлению.

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Трамп, находясь в Китае, сообщил, что обсуждал войну с Путиным во время их личной встречи в четверг, однако не раскрыл никаких подробностей разговора.

"Думаю, определенные процессы происходят, — отметил Трамп. — Думаю, что он — и, надеюсь, другая сторона — хотели бы увидеть завершение этой войны".