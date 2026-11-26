Министр национальной обороны Канады Дэвид Макгинти отверг обвинения Пентагона в неспособности Оттавы быть надежным партнером США в обеспечении обороны Северной Америки. Об этом он заявил во время общения с журналистами, пишет УНН.

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Глава канадского оборонного ведомства подчеркнул суверенитет своей страны и заявил, что не понимает поведения американского военного руководства.

Канада — суверенное государство. Скажу предельно прямо: мы не отчитываемся перед Соединенными Штатами. Я не могу объяснить поведение ни Пентагона, ни министра Хегсета — заявил Макгинти.

Он также заверил, что Канада не отказывается от планов увеличить расходы на оборону до 5% ВВП. Министр напомнил, что союзники по НАТО договорились пересмотреть выполнение соответствующих обязательств в 2029 году.

Что происходит с военным сотрудничеством Канады и США

Несмотря на критику со стороны Вашингтона, Макгинти заверил, что военное сотрудничество между соседними странами остается неизменным.

Масштаб сотрудничества, которое мы совместно осуществляем в рамках NORAD, не изменился. Наша совместная работа в НАТО не изменилась. Наше сотрудничество между военными ведомствами не изменилось — подчеркнул министр.

Ранее Пентагон обвинил Оттаву в недостаточном финансировании вооруженных сил, низкой боеготовности войск и промедлении с выполнением оборонных обязательств перед НАТО.

Пентагон раскритиковал оборонную политику Канады и призвал Оттаву стать надежным партнером США