"Ми не звітуємо перед США" – Канада відповіла на звинувачення Пентагону щодо оборонної політики
Київ • УНН
Міністр оборони Канади заявив, що країна не звітує перед США та збереже план збільшення витрат на оборону до 5% ВВП.
Міністр національної оборони Канади Девід Макгінті відкинув звинувачення Пентагону в неспроможності Оттави бути надійним партнером США у забезпеченні оборони Північної Америки. Про це він заявив під час спілкування з журналістами, пише УНН.
Деталі
Очільник канадського оборонного відомства наголосив на суверенітеті своєї країни та заявив, що не розуміє поведінки американського військового керівництва.
Канада – суверенна держава. Скажу максимально прямо: ми не звітуємо перед Сполученими Штатами. Я не можу пояснити поведінку ані Пентагону, ані міністра Гегсета
Він також запевнив, що Канада не відмовляється від планів збільшити оборонні витрати до 5% ВВП. Міністр нагадав, що союзники по НАТО домовилися переглянути виконання відповідних зобов'язань у 2029 році.
Що відбувається з військовою співпрацею Канади та США
Попри критику з боку Вашингтона, Макгінті запевнив, що військова співпраця між сусідніми країнами залишається незмінною.
Обсяг співпраці, який ми спільно здійснюємо в межах NORAD, не змінився. Наша спільна робота в НАТО не змінилася. Наша співпраця між військовими відомствами не змінилася
Раніше Пентагон звинуватив Оттаву в недостатньому фінансуванні збройних сил, низькій боєготовності військ та зволіканні з виконанням оборонних зобов'язань перед НАТО.
Пентагон розкритикував оборонну політику Канади та закликав Оттаву стати надійним партнером США26.11.26, 00:38 • 1756 переглядiв