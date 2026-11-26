Пентагон звинуватив Канаду в недостатньому фінансуванні збройних сил, низькій боєготовності військ та зволіканні з виконанням зобов'язань перед НАТО. Про це йдеться в інформаційній довідці Міністерства оборони США, пише УНН.

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Американське оборонне відомство закликало уряд прем'єр-міністра Марка Карні ухвалювати складні рішення, йти на компроміси та серйозніше ставитися до зміцнення обороноздатності країни.

У Пентагоні наголосили, що Канада відкладає найбільш масштабне збільшення військових витрат на період після виборів 2029 року. Водночас на саміті НАТО в Гаазі у 2025 році Оттава зобов'язалася довести оборонні витрати до 5% ВВП до 2035 року.

Американська сторона також розкритикувала перегляд угоди щодо закупівлі винищувачів F-35, який Карні ініціював у березні 2025 року на тлі тарифного протистояння зі США. На думку Пентагону, невизначеність навколо закупівлі загрожує ефективності спільної системи повітряно-космічної оборони Північної Америки (NORAD).

Пентагон поставив під сумнів боєготовність канадської армії

Згідно з документом, у 2025–2026 роках у справному стані перебували лише 41,9% авіаційного парку та 53,9% корабельного складу Канади. Боєготовність сухопутних військ становила 48%.

У Пентагоні також звинуватили канадське керівництво в тому, що воно ставить внутрішні економічні та комерційні інтереси вище за військову ефективність.

На думку американського відомства, така політика створює додаткове навантаження на збройні сили США та американських платників податків. Вашингтон закликав Оттаву зосередитися на захисті власної території та виконанні зобов'язань перед NORAD і НАТО.

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