Пентагон обвинил Канаду в недостаточном финансировании вооружённых сил, низкой боеготовности войск и промедлении с выполнением обязательств перед НАТО. Об этом говорится в информационной справке Министерства обороны США, пишет УНН.

Детали

Американское оборонное ведомство призвало правительство премьер-министра Марка Карни принимать сложные решения, идти на компромиссы и серьёзнее относиться к укреплению обороноспособности страны.

В Пентагоне подчеркнули, что Канада откладывает наиболее масштабное увеличение военных расходов на период после выборов 2029 года. В то же время на саммите НАТО в Гааге в 2025 году Оттава обязалась довести оборонные расходы до 5% ВВП к 2035 году.

Американская сторона также раскритиковала пересмотр соглашения о закупке истребителей F-35, который Карни инициировал в марте 2025 года на фоне тарифного противостояния с США. По мнению Пентагона, неопределённость вокруг закупки угрожает эффективности объединённой системы воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).

Пентагон поставил под сомнение боеготовность канадской армии

Согласно документу, в 2025–2026 годах в исправном состоянии находились лишь 41,9% авиационного парка и 53,9% корабельного состава Канады. Боеготовность сухопутных войск составляла 48%.

В Пентагоне также обвинили канадское руководство в том, что оно ставит внутренние экономические и коммерческие интересы выше военной эффективности.

По мнению американского ведомства, такая политика создаёт дополнительную нагрузку на вооружённые силы США и американских налогоплательщиков. Вашингтон призвал Оттаву сосредоточиться на защите собственной территории и выполнении обязательств перед NORAD и НАТО.

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