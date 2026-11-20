Министр обороны Германии Борис Писториус лично извинился за свои предыдущие высказывания, в которых раскритиковал замечания высокопоставленного чиновника Пентагона по поводу украинских ударов по территории России, назвав их «довольно глупой вещью». Об этом сообщает Politico, пишет УНН.

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По словам Писториуса, в среду вечером он провёл телефонный разговор с Колби и извинился за неудачную формулировку.

«Я извинился за свой выбор слов», — сказал министр.

Он объяснил, что во время ответа на вопрос на английском языке использовал неудачное выражение.

«Мне не следовало так говорить», — признал Писториус.

В то же время он подчеркнул, что его отношение к украинским ударам не изменилось.

«Но я также чётко дал понять — и он видит это так же, — что у нас просто разные взгляды на это», — отметил министр. По его словам, стороны согласились остаться при своих мнениях.

Спор возник во время встречи стран, поддерживающих Украину в военной сфере, в Брюсселе. Тогда Элбридж Колби поставил под сомнение эффективность украинских дальнобойных ударов по российской нефтяной инфраструктуре и другим целям. Он заявил, что такие атаки мало повлияли на завершение войны или остановку продвижения российских войск.

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В ответ на это Писториус во время совместной пресс-конференции заявил, что критиковать удары по стратегическим военным объектам в России — «довольно глупая вещь».

Министр обороны Великобритании Вес Стритинг также поддержал Украину, заявив: «Не нам указывать Украине, как вести свою войну».

Писториус подчеркнул, что спор с американским чиновником не повлияет на оборонное сотрудничество между Германией и США. Обе страны стремятся углублять взаимодействие, в частности в сфере совместного производства вооружений. США также поставляют важное вооружение, в частности системы противовоздушной обороны Patriot и истребители F-35.

«Мы союзники, мы партнёры. Но это не означает, что мы должны соглашаться во всём», — отметил Писториус.

Отдельно министр прокомментировал предложение США о возможном обмене территориями Донбасса на членство Украины в НАТО в рамках переговоров о завершении войны.

По его словам, сейчас он знает об этом предложении только из сообщений СМИ.

«Нельзя договариваться об этом за спиной других людей», — подчеркнул Писториус, добавив, что такие вопросы должны обсуждаться с участием Украины и всех остальных сторон, в частности европейских партнёров.

Он также отметил, что каждое предложение следует рассматривать, однако не все идеи одинаково удачны.

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