Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус особисто перепросив за свої попередні висловлювання, якими він розкритикував зауваження високопосадовця Пентагону щодо українських ударів по території росії, назвавши їх "досить дурною річчю". Про це повідомляє Politico, пише УНН.

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За словами Пісторіуса, у середу ввечері він провів телефонну розмову з Колбі та перепросив за невдале формулювання.

"Я перепросив за свій вибір слів", - сказав міністр.

Він пояснив, що під час відповіді на запитання англійською мовою використав невдалий вислів.

"Мені не слід було так говорити", - визнав Пісторіус.

Водночас він підкреслив, що його ставлення до українських ударів не змінилося.

"Але я також чітко дав зрозуміти - і він бачить це так само, - що ми просто маємо різні погляди на це", - зазначив міністр. За його словами, сторони погодилися залишитися при своїх думках.

Суперечка виникла під час зустрічі країн, які підтримують Україну у військовій сфері, у Брюсселі. Тоді Елбрідж Колбі поставив під сумнів ефективність українських далекобійних ударів по російській нафтовій інфраструктурі та інших цілях. Він заявив, що такі атаки мало вплинули на завершення війни або зупинку просування російських військ.

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У відповідь на це Пісторіус під час спільної пресконференції заявив, що критикувати удари по стратегічних військових об'єктах у росії — "досить дурна річ".

Міністр оборони Великої Британії Вес Стритінг також підтримав Україну, заявивши: "Не нам вказувати Україні, як вести свою війну".

Пісторіус наголосив, що суперечка з американським посадовцем не вплине на оборонну співпрацю між Німеччиною та США. Обидві країни прагнуть поглиблювати взаємодію, зокрема у сфері спільного виробництва озброєнь. США також постачають важливе озброєння, зокрема системи протиповітряної оборони Patriot та винищувачі F-35.

"Ми союзники, ми партнери. Але це не означає, що ми повинні погоджуватися в усьому", — зазначив Пісторіус.

Окремо міністр прокоментував пропозицію США щодо можливого обміну територій Донбасу на членство України в НАТО в межах переговорів про завершення війни.

За його словами, наразі він знає про цю пропозицію лише з повідомлень ЗМІ.

"Не можна домовлятися про це за спиною інших людей", — наголосив Пісторіус, додавши, що такі питання мають обговорюватися за участю України та всіх інших сторін, зокрема європейських партнерів.

Він також зазначив, що кожну пропозицію варто розглядати, однак не всі ідеї однаково вдалі.

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