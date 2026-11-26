Соединённые Штаты, вероятно, отложат до 2027 года объявление результатов пересмотра своего военного присутствия в Европе, который вызвал обеспокоенность среди союзников по НАТО. Об этом сообщает LRT со ссылкой на дипломатические источники в Брюсселе, пишет УНН.

Детали

Ранее высокопоставленный чиновник Пентагона Элбридж Колби заявлял, что результаты пересмотра представят министру обороны США Питу Хегсету до 1 декабря — накануне встречи министров иностранных дел стран НАТО.

Однако два европейских дипломата сообщили о вероятном переносе объявления результатов. Ещё один собеседник подтвердил, что во время декабрьской встречи НАТО заявлений по этому вопросу не ожидают.

Почему в Европе обеспокоены планами Вашингтона

Администрация США начала пересмотр военного присутствия в Европе летом 2026 года. Вашингтон стремится к тому, чтобы европейские союзники взяли на себя большую ответственность за собственную оборону, тогда как США всё больше сосредотачиваются на противостоянии с Китаем.

Европейские страны опасаются, что возможное сокращение американского военного контингента ослабит способность НАТО сдерживать российскую агрессию.

Пересмотр также охватывает вопросы использования американскими военными баз в Европе. Ранее Вашингтон критиковал европейских союзников за отказ предоставить доступ к военным базам на их территории во время войны с Ираном.

США могут отложить сокращение войск в Европе - при чем здесь Украина