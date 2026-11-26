США могут отложить важное решение о военном присутствии в Европе — чего опасаются союзники
Киев • УНН
Вашингтон может перенести объявление итогов пересмотра военного присутствия в Европе до 2027 года. Союзники опасаются ослабления НАТО.
Соединённые Штаты, вероятно, отложат до 2027 года объявление результатов пересмотра своего военного присутствия в Европе, который вызвал обеспокоенность среди союзников по НАТО. Об этом сообщает LRT со ссылкой на дипломатические источники в Брюсселе, пишет УНН.
Детали
Ранее высокопоставленный чиновник Пентагона Элбридж Колби заявлял, что результаты пересмотра представят министру обороны США Питу Хегсету до 1 декабря — накануне встречи министров иностранных дел стран НАТО.
Однако два европейских дипломата сообщили о вероятном переносе объявления результатов. Ещё один собеседник подтвердил, что во время декабрьской встречи НАТО заявлений по этому вопросу не ожидают.
Почему в Европе обеспокоены планами Вашингтона
Администрация США начала пересмотр военного присутствия в Европе летом 2026 года. Вашингтон стремится к тому, чтобы европейские союзники взяли на себя большую ответственность за собственную оборону, тогда как США всё больше сосредотачиваются на противостоянии с Китаем.
Европейские страны опасаются, что возможное сокращение американского военного контингента ослабит способность НАТО сдерживать российскую агрессию.
Пересмотр также охватывает вопросы использования американскими военными баз в Европе. Ранее Вашингтон критиковал европейских союзников за отказ предоставить доступ к военным базам на их территории во время войны с Ираном.
США могут отложить сокращение войск в Европе - при чем здесь Украина26.11.26, 08:39 • 16649 просмотров