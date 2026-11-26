Сполучені Штати, ймовірно, відкладуть до 2027 року оголошення результатів перегляду своєї військової присутності в Європі, який викликав занепокоєння серед союзників по НАТО. Про це повідомляє LRT із посиланням на дипломатичні джерела в Брюсселі, пише УНН.

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Раніше високопосадовець Пентагону Елбрідж Колбі заявляв, що результати перегляду представлять міністру оборони США Піту Гегсету до 1 грудня – напередодні зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО.

Однак двоє європейських дипломатів повідомили про ймовірне перенесення оголошення результатів. Ще один співрозмовник підтвердив, що під час грудневої зустрічі НАТО заяв із цього питання не очікують.

Чому в Європі занепокоєні планами Вашингтона

Адміністрація США розпочала перегляд військової присутності в Європі влітку 2026 року. Вашингтон прагне, щоб європейські союзники взяли на себе більшу відповідальність за власну оборону, тоді як США дедалі більше зосереджуються на протистоянні з Китаєм.

Європейські країни побоюються, що можливе скорочення американського військового контингенту послабить здатність НАТО стримувати російську агресію.

Перегляд також охоплює питання використання американськими військовими баз у Європі. Раніше Вашингтон критикував європейських союзників за відмову надати доступ до військових баз на їхній території під час війни з Іраном.

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