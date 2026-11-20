Трёхсторонние договорённости президента США Дональда Трампа, владимира путина и лидера Китая Си Цзиньпина об увеличении мировых поставок энергоносителей вызвали возмущение среди американских политиков и обеспокоенность союзников Украины в Европе. В Конгрессе США опасаются, что увеличение российского экспорта поможет Кремлю финансировать войну против Украины. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.

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Об этом сообщает американское издание в материале о результатах встречи лидеров в китайском Шэньчжэне.

Сенатор-республиканец от Техаса Джон Корнин назвал договорённости "большой ошибкой". Он подчеркнул, что Россия использует доходы от экспорта энергоносителей для финансирования войны.

Они используют доходы от своего экспорта для финансирования войны и убийства украинских мирных жителей - заявил Корнин.

Критику высказали и другие республиканцы. Сенатор Том Тиллис призвал будущую демократическую большинство в Конгрессе использовать свои полномочия, чтобы добиться отмены исключений из законодательных ограничений в отношении российской нефти и газа. Сенатор Синтия Ламмис предупредила, что увеличение поставок российских нефтепродуктов может сдерживать развитие нефтеперерабатывающих мощностей в США.

Что предусматривают договорённости лидеров

Во время встречи Трамп, путин и Си Цзиньпин договорились об увеличении производства энергоносителей, а также осудили Международный уголовный суд и другие подобные институты, которые пытались привлечь россию к ответственности за военные преступления в Украине.

После саммита США, Китай и россия опубликовали совместное заявление из четырёх пунктов. В то же время в сообщении Белого дома о результатах встречи Украина и мирные предложения не упоминались.

В Белом доме заявили, что цель Трампа — увеличить предложение нефти на мировом рынке, чтобы снизить цены на топливо для американских потребителей. Пресс-секретарь администрации Оливия Вейлз подчеркнула, что президент продолжает работать над завершением войны.

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Параллельно со встречей лидеров специальные посланники Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер находились в Берлине, где проводили переговоры с европейскими представителями по вопросу завершения войны в Украине.

Трамп подключился к встрече по телефону и заявил, что путин серьёзно настроен на переговоры о мирном соглашении. После разговора Уиткофф заверил, что американский президент поднимал вопрос Украины во время общения с российским и китайским лидерами.

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Однако в тот же день путин осудил украинские удары по Крымскому мосту и пригрозил жёстким ответом.

"Мы не будем вести переговоры. Мы ответим на эти атаки", — заявил российский президент, пообещав ответ "намного более болезненный", чем повреждение моста.

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Депутат Верховной Рады Украины Александр Мережко назвал встречу проблематичной. По его мнению, российский лидер получил от неё прежде всего пропагандистские преимущества, а конкретных результатов для прекращения войны нет.

путин выходит из этой ситуации победителем, но только с точки зрения пропаганды - никаких реальных результатов нет - заявил Мережко.

Он также обратил внимание на то, что в официальном сообщении Белого дома не было упоминаний об Украине. Заявления участников саммита также не свидетельствовали о том, что Трамп требовал от путина прекратить агрессию против Украины или поднимал вопрос китайской поддержки российской военной промышленности.

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Ещё одним предметом разногласий между союзниками стала украинская кампания ударов по российской нефтеперерабатывающей инфраструктуре.

По данным Reuters, в последние месяцы Украина уничтожила или повредила 15 из 35 российских нефтеперерабатывающих заводов. В ноябре объёмы переработки нефти в России сократились почти вдвое, что вызвало дефицит топлива внутри страны и вынудило москву сократить часть экспорта.

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Американские должностные лица призвали Киев прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим предприятиям. В частности, глава политического управления Пентагона Элбридж Колби заявил, что такие атаки не являются эффективными и не помогают сдерживать продвижение российских войск.

Однако его позицию резко раскритиковали в НАТО. Министр обороны Германии Борис Писториус назвал заявления Колби «довольно глупой вещью».

На фоне этих событий договорённости Трампа с путиным и Си Цзиньпином усилили обеспокоенность западных союзников Украины по поводу возможного ослабления экономического давления на россию и последствий увеличения её энергетических доходов.

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