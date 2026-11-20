Тристоронні домовленості президента США Дональда Трампа, володимира путіна та лідера Китаю Сі Цзіньпіна щодо збільшення світових поставок енергоносіїв викликали обурення серед американських політиків і занепокоєння союзників України в Європі. У Конгресі США побоюються, що збільшення російського експорту допоможе Кремлю фінансувати війну проти України. Про це повідомляє Politico, пише УНН.

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Про це повідомляє американське видання у матеріалі про результати зустрічі лідерів у китайському Шеньчжені.

Сенатор-республіканець від Техасу Джон Корнін назвав домовленості "великою помилкою". Він наголосив, що Росія використовує доходи від експорту енергоносіїв для фінансування війни.

Вони використовують доходи від свого експорту для фінансування війни та вбивства українських мирних жителів - заявив Корнін.

Критику висловили й інші республіканці. Сенатор Том Тілліс закликав майбутню демократичну більшість у Конгресі використати свої повноваження, щоб домогтися скасування винятків із законодавчих обмежень щодо російської нафти й газу. Сенаторка Синтія Ламміс попередила, що збільшення поставок російських нафтопродуктів може стримувати розвиток нафтопереробних потужностей у США.

Що передбачають домовленості лідерів

Під час зустрічі Трамп, путін і Сі Цзіньпін домовилися про збільшення виробництва енергоносіїв, а також засудження Міжнародного кримінального суду та інших подібних інституцій, які намагалися притягнути росію до відповідальності за воєнні злочини в Україні.

Після саміту США, Китай і росія оприлюднили спільну заяву з чотирьох пунктів. Водночас у повідомленні Білого дому про результати зустрічі Україну та мирні пропозиції не згадували.

У Білому домі заявили, що мета Трампа — збільшити пропозицію нафти на світовому ринку, щоб знизити ціни на пальне для американських споживачів. Речниця адміністрації Олівія Вейлз наголосила, що президент продовжує працювати над завершенням війни.

Трамп говорить про мир, путін погрожує відповіддю

Паралельно зі зустріччю лідерів спеціальні посланці Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер перебували в Берліні, де проводили переговори з європейськими представниками щодо завершення війни в Україні.

Трамп долучився до зустрічі телефоном і заявив, що путін серйозно налаштований на переговори про мирну угоду. Після розмови Віткофф запевнив, що американський президент порушував питання України під час спілкування з російським і китайським лідерами.

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Однак того ж дня путін засудив українські удари по Кримському мосту та пригрозив жорсткою відповіддю.

"Ми не будемо вести переговори. Ми відповімо на ці атаки", — заявив російський президент, пообіцявши відповідь "набагато болючішу", ніж пошкодження мосту.

В Україні вказали на пропагандистську вигоду для путіна

Депутат Верховної Ради України Олександр Мережко назвав зустріч проблематичною. На його думку, російський лідер отримав від неї передусім пропагандистські переваги, а конкретних результатів для припинення війни немає.

путін виходить із цієї ситуації переможцем, але лише з погляду пропаганди - жодних реальних результатів немає - заявив Мережко.

Він також звернув увагу на те, що в офіційному повідомленні Білого дому не було згадок про Україну. Заяви учасників саміту також не свідчили про те, що Трамп вимагав від путіна припинити агресію проти України або порушував питання китайської підтримки російської військової промисловості.

США критикують українські удари по російських НПЗ

Ще одним предметом суперечок між союзниками стала українська кампанія ударів по російській нафтопереробній інфраструктурі.

За даними Reuters, протягом останніх місяців Україна знищила або пошкодила 15 із 35 російських нафтопереробних заводів. У листопаді обсяги переробки нафти в Росії скоротилися майже вдвічі, що спричинило дефіцит пального всередині країни та змусило москву скоротити частину експорту.

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Американські посадовці закликали Київ припинити удари по російських нафтопереробних підприємствах. Зокрема, керівник політичного управління Пентагону Елбрідж Колбі заявив, що такі атаки не є ефективними та не допомагають стримувати просування російських військ.

Однак його позицію різко розкритикували в НАТО. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус назвав заяви Колбі "доволі дурною річчю".

На тлі цих подій домовленості Трампа з путіним і Сі Цзіньпіном посилили занепокоєння західних союзників України щодо можливого послаблення економічного тиску на росію та наслідків збільшення її енергетичних доходів.

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