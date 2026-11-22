Армия США ищет нового производителя зенитных ракет, которые должны заменить переносные комплексы Stinger. Будущий перехватчик должен уничтожать беспилотники на расстоянии до 8 км, а его стоимость должна составлять менее 200 тысяч долларов. Первые демонстрационные стрельбы запланированы на 2027 год. Об этом сообщает Defence Blog, пишет УНН.

Детали

20 ноября американские военные обратились к оборонным компаниям с предложением представить готовые разработки в рамках программы Next Generation Short Range Interceptor (NGSRI).

В настоящее время над собственными вариантами преемника Stinger работают Lockheed Martin и Raytheon. Однако Пентагон решил привлечь еще одного потенциального производителя, чтобы усилить конкуренцию.

Новый комплекс должен работать по принципу "выстрелил и забыл", поражать самолеты, вертолеты и беспилотники, а также быть совместимым с существующими пусковыми установками Stinger.

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Во время испытаний разработчики должны продемонстрировать способность перехватывать беспилотники на расстоянии 5–8 км, в том числе при встречном и боковом сближении.

Для сравнения, дальность Stinger, которые используют на американских боевых машинах SGT STOUT, составляет примерно 4,8 км.

Армия США планирует провести демонстрационные испытания в мае–июне 2027 года, а в сентябре заключить контракты на создание прототипов.

В перспективе военные рассматривают производство не менее 11 тысяч ракет и 2200 пусковых установок в течение 10 лет.

При этом американская армия хочет, чтобы стоимость одной ракеты и одной пусковой установки по отдельности не превышала 200 тысяч долларов.

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