Армія США шукає нового виробника зенітних ракет, які мають замінити переносні комплекси Stinger. Майбутній перехоплювач повинен знищувати безпілотники на відстані до 8 км, а його вартість має становити менше 200 тисяч доларів. Перші демонстраційні стрільби заплановані на 2027 рік. Про це повідомляє Defence Blog, пише УНН.

Деталі

20 листопада американські військові звернулися до оборонних компаній із пропозицією представити готові розробки в межах програми Next Generation Short Range Interceptor (NGSRI).

Наразі над власними варіантами наступника Stinger працюють Lockheed Martin та Raytheon. Однак Пентагон вирішив залучити ще одного потенційного виробника, щоб посилити конкуренцію.

Новий комплекс повинен працювати за принципом "вистрілив і забув", уражати літаки, гелікоптери та безпілотники, а також бути сумісним з наявними пусковими установками Stinger.

Які вимоги висунули до нової ракети

Під час випробувань розробники мають продемонструвати здатність перехоплювати безпілотники на відстані 5–8 км, зокрема під час зустрічного та бокового зближення.

Для порівняння, дальність Stinger, які використовують на американських бойових машинах SGT STOUT, становить приблизно 4,8 км.

Армія США планує провести демонстраційні випробування у травні–червні 2027 року, а у вересні укласти контракти на створення прототипів.

У перспективі військові розглядають виробництво щонайменше 11 тисяч ракет і 2200 пускових установок протягом 10 років.

При цьому американська армія хоче, щоб вартість однієї ракети та однієї пускової установки окремо не перевищувала 200 тисяч доларів.

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