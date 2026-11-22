"путін – холоднокровний убивця": міністр оборони Британії зробив жорстку заяву під час візиту до Києва

кремль використовує американську мирну ініціативу, щоб знову вимагати від НАТО відступити на захід

У США пригрозили залишити SpaceX без державного фінансування через збої Starshield в Україні

Українці залишаться без додаткових вихідних на Різдво та Новий рік, але є виняток

Україна перехоплює до 99% російських ударних дронів, але ворог готує нову загрозу

Понад 15 км під землею майже лежачи – CNN показав унікальну операцію українських військових під Куп'янськом

калінінградську область рф уперше атакували безпілотники – під ударом могла опинитися база Балтійського флоту

У неділю в частині областей України діятимуть графіки відключень до 2,5 черги

Трамп заявив, що США працюють над масштабнішим перемир’ям між Україною та рф