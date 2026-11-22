Іран показав нову ракетну установку, здатну одночасно запускати 2 ракети
Київ • УНН
КВІР представив підземний ракетний комплекс із новою установкою для одночасного запуску двох рідкопаливних ракет. Тегеран заявив про посилення арсеналу.
Іранський Корпус вартових ісламської революції (КВІР) представив нову пускову установку, здатну одночасно запускати 2 ракети на рідкому паливі. Розробку продемонстрували під час відвідування командуванням КВІР підземного ракетного комплексу. Про це повідомляє іранська державна телерадіокомпанія IRIB, пише УНН.
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Нову систему представили під час першого візиту головнокомандувача КВІР Ахмада Вахіді до одного з підземних ракетних об'єктів.
Разом із ним комплекс відвідав командувач Повітряно-космічних сил КВІР Сейєд Маджид Мусаві. Іранське державне телебачення показало кадри нової установки, яка, за твердженням Тегерана, може запускати одразу 2 ракети
Іран заявив про посилення військового потенціалу
Під час візиту Вахіді звинуватив країни НАТО у протидії Ірану, заявивши, що Альянсу нібито не вдалося досягти своїх цілей.
Він також стверджував, що генсек НАТО визнав проведення понад 5000 бойових вильотів проти Ірану.
Водночас Мусаві заявив, що військові можливості країни значно зросли за період між двома війнами.
Наші можливості збільшилися. У бойовому арсеналі з'явилися нові ефективні розробки, здатні залякати та розгромити противника
За його словами, іранські військові готові виконувати накази в будь-який момент, а Тегеран нібито сам визначає перебіг бойових дій.
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