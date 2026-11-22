Иран показал новую ракетную установку, способную одновременно запускать 2 ракеты
Киев • УНН
КСИР представил подземный ракетный комплекс с новой установкой для одновременного запуска двух жидкостных ракет. Тегеран заявил об усилении арсенала.
Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) представил новую пусковую установку, способную одновременно запускать 2 ракеты на жидком топливе. Разработку продемонстрировали во время посещения командованием КСИР подземного ракетного комплекса. Об этом сообщает иранская государственная телерадиокомпания IRIB, пишет УНН.
Детали
Новую систему представили во время первого визита главнокомандующего КСИР Ахмада Вахиди на один из подземных ракетных объектов.
Вместе с ним комплекс посетил командующий Воздушно-космическими силами КСИР Сейед Маджид Мусави. Иранское государственное телевидение показало кадры новой установки, которая, по утверждению Тегерана, может запускать сразу 2 ракеты
Иран заявил об усилении военного потенциала
Во время визита Вахиди обвинил страны НАТО в противодействии Ирану, заявив, что Альянсу якобы не удалось достичь своих целей.
Он также утверждал, что генсек НАТО признал проведение более 5000 боевых вылетов против Ирана.
В то же время Мусави заявил, что военные возможности страны значительно выросли за период между двумя войнами.
Наши возможности увеличились. В боевом арсенале появились новые эффективные разработки, способные запугать и разгромить противника
По его словам, иранские военные готовы выполнять приказы в любой момент, а Тегеран якобы сам определяет ход боевых действий.
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