Зеленский созвонился с Фицо - пригласил в Киев "для обсуждения всех вопросов"
Киев • УНН
Президент Украины разговаривает с Премьер-министром Словакии Робертом Фицо и приглашает его в Украину. Ранее Фицо и Орбан договорились о создании комиссии по нефтепроводу "Дружба".
Президент Украины Владимир Зеленский созвонился с премьер-министром Словакии Робертом Фицо и пригласил его в Киев для обсуждения "всех имеющихся вопросов", сообщили в Офисе Президента в пятницу, пишет УНН.
Прямо сейчас Президент говорит с Премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Президент приглашает его в Украину для обсуждения всех имеющихся вопросов
Напомним
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и его словацкий коллега Роберт Фицо договорились создать следственную комиссию по нефтепроводу "Дружба". Орбан призвал Президента Зеленского предоставить доступ к нему.