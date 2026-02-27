Зеленский созвонился с Фицо - пригласил в Киев "для обсуждения всех вопросов"

$43.210.03
Эксклюзив
11:15 • 6188 просмотра
26 февраля, 22:38 • 23317 просмотра
МВФ утвердил новую четырехлетнюю программу финансирования Украины объемом более $8 млрд
10:21 • 10172 просмотра
Тарифы на "коммуналку" прописали в меморандуме с МВФ - что будет с ценами
26 февраля, 22:38 • 23317 просмотра
26 февраля, 14:09 • 30912 просмотра
В Украине внедряют новый механизм прозрачности цен на лекарства через е-рецепт
26 февраля, 19:13 • 40404 просмотра
26 февраля, 12:47 • 22629 просмотра
Украина и США начали двустороннюю встречу в Женеве, работаем над практическими решениями - Умеров
Эксклюзив
26 февраля, 16:20 • 36384 просмотра
Удары по системам водоснабжения: могут ли россияне оставить Украину без воды
26 февраля, 15:08 • 35590 просмотра
Цифровую гривну внедрят после войны – НБУ сосредоточился на регулировании виртуальных активов
26 февраля, 14:09 • 30912 просмотра
В Украине внедряют новый механизм прозрачности цен на лекарства через е-рецепт
Эксклюзив
26 февраля, 13:53 • 49214 просмотра
Семейные схемы Кучуков: что скрывает земля под скандальной клиникой OdrexPhoto
26 февраля, 12:47 • 22629 просмотра
Украина и США начали двустороннюю встречу в Женеве, работаем над практическими решениями - Умеров
Эксклюзив
26 февраля, 11:34 • 111268 просмотра
Кто реально ощутит индексацию пенсий с 1 марта, а кому выплаты не повысят
Мадуро требует закрытия дела о наркоторговле из-за блокировки средств на адвокатов27 февраля, 04:18 • 9386 просмотра
Филиппины, Япония и США провели военно-морские учения в Южно-Китайском море27 февраля, 04:36 • 4986 просмотра
ВСУ уничтожили 1280 оккупантов и сотни единиц техники за суткиPhoto27 февраля, 04:46 • 18611 просмотра
Министр обороны Пакистана объявил о начале "открытой войны" с Афганистаном27 февраля, 05:00 • 15060 просмотра
Британские и французские десантники завершили подготовку к вероятному развертыванию миротворческой миссии в Украине27 февраля, 05:43 • 10265 просмотра
Суд по делу о смерти бизнесмена Аднана Кивана снова отложили: следующее заседание назначено на 12 мартаPhoto12:25 • 494 просмотра
Законодательство о Defence City требует корректировки: рынок призывает усовершенствовать критерии включения резидентов
Эксклюзив
11:15 • 6220 просмотра
Тарифы на "коммуналку" прописали в меморандуме с МВФ - что будет с ценами10:21 • 10194 просмотра
Удары по системам водоснабжения: могут ли россияне оставить Украину без воды
Эксклюзив
26 февраля, 16:20 • 36400 просмотра
Семейные схемы Кучуков: что скрывает земля под скандальной клиникой OdrexPhoto
Эксклюзив
26 февраля, 13:53 • 49225 просмотра
The Rolling Stones опровергли разрешение Джаггера на использование «Gimme Shelter» для фильма о Мелании Трамп26 февраля, 18:10 • 16802 просмотра
Ким Кардашьян представила новый энергетический напиток и столкнулась с критикой из-за рекламных фотоPhotoVideo26 февраля, 09:00 • 47657 просмотра
Настя Семчук исполнит культовую песню Степана Гиги на Вечере памятиPhoto24 февраля, 19:45 • 57385 просмотра
Возвращение после тишины: Дан Балан удивляет новым образомVideo24 февраля, 16:37 • 59665 просмотра
София Ротару тронула постом в 4-ю годовщину великого вторжения в УкраинуPhoto24 февраля, 14:59 • 62821 просмотра
Зеленский созвонился с Фицо - пригласил в Киев "для обсуждения всех вопросов"

Киев • УНН

 • 1164 просмотра

Президент Украины разговаривает с Премьер-министром Словакии Робертом Фицо и приглашает его в Украину. Ранее Фицо и Орбан договорились о создании комиссии по нефтепроводу "Дружба".

Зеленский созвонился с Фицо - пригласил в Киев "для обсуждения всех вопросов"

Президент Украины Владимир Зеленский созвонился с премьер-министром Словакии Робертом Фицо и пригласил его в Киев для обсуждения "всех имеющихся вопросов", сообщили в Офисе Президента в пятницу, пишет УНН.

Прямо сейчас Президент говорит с Премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Президент приглашает его в Украину для обсуждения всех имеющихся вопросов

- сообщили в Офисе Президента.

Напомним

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и его словацкий коллега Роберт Фицо договорились создать следственную комиссию по нефтепроводу "Дружба". Орбан призвал Президента Зеленского предоставить доступ к нему.

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Роберт Фицо
Словакия
Владимир Зеленский
Венгрия
Украина