Зеленський зідзвонився з Фіцо - запросив до Києва "для обговорення усіх питань"

Президент України Володимир Зеленський зідзвонився з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо і запросив його до Києва для обговорення "усіх наявних питань", повідомили в Офісі Президента у п'ятницю, пише УНН.

