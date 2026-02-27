Зеленський зідзвонився з Фіцо - запросив до Києва "для обговорення усіх питань"

$43.210.03
51.020.06
ukenru
Ексклюзив
11:15 • 5102 перегляди
Законодавство щодо Defence City потребує корекції: ринок закликає удосконалити критерії включення резидентів
10:21 • 9032 перегляди
Тарифи на "комуналку" прописали в меморандумі з МВФ - що буде з цінами
26 лютого, 22:38 • 22887 перегляди
МВФ затвердив нову чотирирічну програму фінансування України обсягом понад $8 млрд
26 лютого, 19:13 • 39918 перегляди
Україна фіналізує розробку стратегії відновлення та оновленого захисту енергетики на 1 березня - Зеленський
Ексклюзив
26 лютого, 16:20 • 35902 перегляди
Удари по системах водопостачання: чи можуть росіяни залишити Україну без води
26 лютого, 15:08 • 35404 перегляди
Цифрову гривню впровадять після війни – НБУ зосередився на регулюванні віртуальних активів
26 лютого, 14:09 • 30769 перегляди
В Україні запроваджують новий механізм прозорості цін на ліки через е-рецепт
Ексклюзив
26 лютого, 13:53 • 48857 перегляди
Родинні схеми Кучуків: що приховує земля під скандальною клінікою OdrexPhoto
26 лютого, 12:47 • 22596 перегляди
Україна і США розпочали двосторонню зустріч у Женеві, працюємо на практичні рішення - Умєров
Ексклюзив
26 лютого, 11:34 • 110989 перегляди
Хто реально відчує індексацію пенсій з 1 березня, а кому виплати не підвищать
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
1.9м/с
67%
761мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Мадуро вимагає закриття справи про наркоторгівлю через блокування коштів на адвокатів27 лютого, 04:18 • 8808 перегляди
Переможниця "Холостяка-14" заявила про припинення будь-яких стосунків із Цимбалюком27 лютого, 04:23 • 17069 перегляди
ЗСУ знищили 1280 окупантів та сотні одиниць техніки за добуPhoto27 лютого, 04:46 • 18286 перегляди
Міністр оборони Пакистану оголосив про початок "відкритої війни" з Афганістаном27 лютого, 05:00 • 14733 перегляди
Британські та французькі десантники завершили підготовку до ймовірного розгортання миротворчої місії в Україні27 лютого, 05:43 • 9892 перегляди
Публікації
Законодавство щодо Defence City потребує корекції: ринок закликає удосконалити критерії включення резидентів
Ексклюзив
11:15 • 5102 перегляди
Тарифи на "комуналку" прописали в меморандумі з МВФ - що буде з цінами10:21 • 9032 перегляди
Удари по системах водопостачання: чи можуть росіяни залишити Україну без води
Ексклюзив
26 лютого, 16:20 • 35902 перегляди
Родинні схеми Кучуків: що приховує земля під скандальною клінікою OdrexPhoto
Ексклюзив
26 лютого, 13:53 • 48857 перегляди
Нові правила виплат родинам зниклих і загиблих військових - що змінює закон26 лютого, 13:46 • 40156 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Роберт Фіцо
Юлія Свириденко
Олег Синєгубов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Харківська область
Село
Реклама
УНН Lite
Переможниця "Холостяка-14" заявила про припинення будь-яких стосунків із Цимбалюком27 лютого, 04:23 • 17165 перегляди
The Rolling Stones спростували дозвіл Джаггера на використання "Gimme Shelter" для фільму про Меланію Трамп26 лютого, 18:10 • 16572 перегляди
Кім Кардаш'ян представила новий енергетичний напій і зіткнулася з критикою через рекламні фотоPhotoVideo26 лютого, 09:00 • 47460 перегляди
Nastya Semchuk виконає культову пісню Степана Гіги на Вечорі пам'ятіPhoto24 лютого, 19:45 • 57201 перегляди
Повернення після тиші: Дан Балан дивує новим образомVideo24 лютого, 16:37 • 59493 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Шахед-136
Ракетний комплекс "Панцир"

Зеленський зідзвонився з Фіцо - запросив до Києва "для обговорення усіх питань"

Київ • УНН

 • 864 перегляди

Президент України розмовляє з Прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо та запрошує його в Україну. Раніше Фіцо та Орбан домовилися про створення комісії щодо нафтопроводу "Дружба".

Зеленський зідзвонився з Фіцо - запросив до Києва "для обговорення усіх питань"

Президент України Володимир Зеленський зідзвонився з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо і запросив його до Києва для обговорення "усіх наявних питань", повідомили в Офісі Президента у п'ятницю, пише УНН.

Просто зараз Президент говорить із Премʼєр-міністром Словаччини Робертом Фіцо. Президент запрошує його в Україну для обговорення всіх наявних питань

- повідомили в Офісі Президента.

Нагадаємо

Раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан та його словацький колега Роберт Фіцо домовилися створити слідчу комісію щодо нафтопроводу "Дружба". Орбан закликав Президента Зеленського надати доступ до нього.

Юлія Шрамко

ПолітикаСвіт
Війна в Україні
Роберт Фіцо
Словаччина
Володимир Зеленський
Угорщина
Україна