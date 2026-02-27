Зеленський зідзвонився з Фіцо - запросив до Києва "для обговорення усіх питань"
Київ • УНН
Президент України розмовляє з Прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо та запрошує його в Україну. Раніше Фіцо та Орбан домовилися про створення комісії щодо нафтопроводу "Дружба".
Президент України Володимир Зеленський зідзвонився з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо і запросив його до Києва для обговорення "усіх наявних питань", повідомили в Офісі Президента у п'ятницю, пише УНН.
Просто зараз Президент говорить із Премʼєр-міністром Словаччини Робертом Фіцо. Президент запрошує його в Україну для обговорення всіх наявних питань
Нагадаємо
Раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан та його словацький колега Роберт Фіцо домовилися створити слідчу комісію щодо нафтопроводу "Дружба". Орбан закликав Президента Зеленського надати доступ до нього.