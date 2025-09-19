$41.250.05
Зеленский подписал указ о создании Офиса военного омбудсмена: кто возглавил новую структуру
Эксклюзив
16:30 • 7646 просмотра
В Украинском центре оценивания развеяли мифы вокруг возвращения ГИА для учащихся 4 классов
16:00 • 11181 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo
Эксклюзив
19 сентября, 12:05 • 22279 просмотра
Тайны осенней депрессии: психолог рассказала о симптомах и методах преодоленияPhoto
19 сентября, 12:00 • 18983 просмотра
В ЕС представили 19-й пакет санкций против рф: содержит бан на российский СПГ, затронуло нефть, банки, крипту, торговлю, Китай и Индию
Эксклюзив
19 сентября, 11:23 • 25396 просмотра
Скандал с российским следом: почему правоохранители должны расследовать действия временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука – юристыPhoto
19 сентября, 08:43 • 35868 просмотра
В Минфине заявили, что прожиточный минимум будет пересмотрен
Эксклюзив
19 сентября, 07:43 • 37877 просмотра
В Житомире в ДТП погиб прокурор: детали происшествияPhoto
Эксклюзив
19 сентября, 06:26 • 55206 просмотра
Спокойствие на тарелке: какие продукты снижают тревожность и поддерживают нервную систему
18 сентября, 19:49 • 46056 просмотра
МАГАТЭ требует, чтобы рф немедленно деоккупировала Запорожскую АЭС. 62 страны поддержали резолюцию
Эстония инициирует консультации с НАТО после нарушения воздушного пространства российскими МиГ-31

Киев • УНН

 • 74 просмотра

Эстония инициирует консультации по статье 4 НАТО после того, как три российских истребителя МиГ-31 нарушили ее воздушное пространство над Финским заливом. Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна назвал это серьезной и неприемлемой провокацией.

Эстония инициирует консультации с НАТО после нарушения воздушного пространства российскими МиГ-31

Эстония инициирует консультации по статье 4 НАТО после того, как три российских истребителя МиГ-31 нарушили ее воздушное пространство над Финским заливом. Об этом сообщил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, передает УНН.

Этим утром 3 российских МиГ-31 нарушили воздушное пространство над Финским заливом. Истребители НАТО быстро отреагировали и вывели их оттуда. Это серьезная и неприемлемая провокация. НАТО запросило консультации по статье 4 Соглашения о НАТО. Наш ответ должен быть единым и твердым 

- говорится в сообщении.

Напомним

В ночь с 9 на 10 сентября во время ночной атаки рф на Украину воздушное пространство Польши неоднократно нарушалось беспилотниками. Были приняты меры защиты. Беспилотники, представлявшие непосредственную угрозу, были сбиты польской и союзнической авиацией.

Румыния вызвала посла рф в МИД из-за нарушения воздушного пространства российским беспилотником 13 сентября 2025 года. Румынская сторона выразила решительный протест и призвала избежать будущих нарушений.

На западе Латвии найдена хвостовая часть российского беспилотника "Гербера". Специалисты подтвердили, что предмет не является взрывоопасным.

Алена Уткина

