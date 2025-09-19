Эстония инициирует консультации с НАТО после нарушения воздушного пространства российскими МиГ-31
Киев • УНН
Эстония инициирует консультации по статье 4 НАТО после того, как три российских истребителя МиГ-31 нарушили ее воздушное пространство над Финским заливом. Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна назвал это серьезной и неприемлемой провокацией.
Этим утром 3 российских МиГ-31 нарушили воздушное пространство над Финским заливом. Истребители НАТО быстро отреагировали и вывели их оттуда. Это серьезная и неприемлемая провокация. НАТО запросило консультации по статье 4 Соглашения о НАТО. Наш ответ должен быть единым и твердым
Напомним
В ночь с 9 на 10 сентября во время ночной атаки рф на Украину воздушное пространство Польши неоднократно нарушалось беспилотниками. Были приняты меры защиты. Беспилотники, представлявшие непосредственную угрозу, были сбиты польской и союзнической авиацией.
Румыния вызвала посла рф в МИД из-за нарушения воздушного пространства российским беспилотником 13 сентября 2025 года. Румынская сторона выразила решительный протест и призвала избежать будущих нарушений.
На западе Латвии найдена хвостовая часть российского беспилотника "Гербера". Специалисты подтвердили, что предмет не является взрывоопасным.