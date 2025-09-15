Румунія викликала посла рф до МЗС через інцидент з російським дроном

Румунія викликала посла рф до МЗС через порушення повітряного простору російським безпілотником 13 вересня 2025 року. Румунська сторона висловила рішучий протест та закликала уникнути майбутніх порушень.

Румунія викликала до Міністерства закордонних справ країни посла російської федерації в Бухаресті через інцидент з порушенням повітряного простору Румунії російським безпілотником, повідомили у румунському МЗС, пише УНН. За наказом міністра закордонних справ, посла російської федерації в Бухаресті... 14 вересня 2025 року було викликано до штаб-квартири Міністерства закордонних справ у зв'язку з порушенням повітряного простору Румунії російським безпілотником 13 вересня 2025 року. Румунська сторона висловила свій рішучий протест проти цього неприйнятного та безвідповідального акту, який є порушенням суверенітету Румунії - ідеться у заяві МЗС Румунії. "Повернувся до України": в Румунії пояснили, чому винищувачі F-16 не збили російський дрон Як вказано у заяві, "такі повторювані ситуації призводять до загострення і посилення загроз регіональній безпеці". "Російській стороні було запропоновано негайно вжити всіх необхідних заходів, щоб уникнути майбутніх порушень повітряного простору Румунії", - сказано у заяві. Румунія, як зазначається, підтримує постійний контакт зі своїми союзниками та іншими членами ЄС. ISW: росія використовує атаки дронами по Польщі та Румунії для оцінки реакції НАТО