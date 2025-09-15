$41.310.00
Ексклюзив
05:44 • 3738 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: астролог розкрила, як воно змінить життя кожного знака Зодіаку
03:31 • 5664 перегляди
"Малоймовірно": Папа Римський Лев XIV розповів про можливість посередництва Ватикану у війні рф проти України
01:55 • 12310 перегляди
"Ненависть між Зеленським і путіним безмежна, доведеться говорити мені": Трамп анонсував тристоронні переговори
Ексклюзив
14 вересня, 13:13 • 20374 перегляди
Дрони ГУР атакували провідне військове хімічне виробництво у пермському краї рфPhoto
14 вересня, 09:08 • 44559 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ключового російського нафтопереробного заводу
Ексклюзив
13 вересня, 14:03 • 67513 перегляди
Вбивство кота біля супермаркету під Києвом: поліція затребувала запис з відеокамери
Ексклюзив
13 вересня, 10:21 • 102288 перегляди
На Сумщині попереджено замовне вбивство
12 вересня, 19:25 • 85010 перегляди
Не гірше ніж Patriot: Зеленський порівняв Келлога із ППО
12 вересня, 17:47 • 83328 перегляди
Сили оборони повністю зірвали наступальну операцію на Суми - Зеленський
12 вересня, 17:37 • 46192 перегляди
НАТО запускає операцію "Східний вартовий" у відповідь на атаку російських дронів на Польщу
Румунія викликала посла рф до МЗС через інцидент з російським дроном

Київ • УНН

 • 286 перегляди

Румунія викликала посла рф до МЗС через порушення повітряного простору російським безпілотником 13 вересня 2025 року. Румунська сторона висловила рішучий протест та закликала уникнути майбутніх порушень.

Румунія викликала посла рф до МЗС через інцидент з російським дроном

Румунія викликала до Міністерства закордонних справ країни посла російської федерації в Бухаресті через інцидент з порушенням повітряного простору Румунії російським безпілотником, повідомили у румунському МЗС, пише УНН.

За наказом міністра закордонних справ, посла російської федерації в Бухаресті... 14 вересня 2025 року було викликано до штаб-квартири Міністерства закордонних справ у зв'язку з порушенням повітряного простору Румунії російським безпілотником 13 вересня 2025 року. Румунська сторона висловила свій рішучий протест проти цього неприйнятного та безвідповідального акту, який є порушенням суверенітету Румунії

- ідеться у заяві МЗС Румунії.

"Повернувся до України": в Румунії пояснили, чому винищувачі F-16 не збили російський дрон15.09.25, 00:07 • 8514 переглядiв

Як вказано у заяві, "такі повторювані ситуації призводять до загострення і посилення загроз регіональній безпеці".

"Російській стороні було запропоновано негайно вжити всіх необхідних заходів, щоб уникнути майбутніх порушень повітряного простору Румунії", - сказано у заяві.

Румунія, як зазначається, підтримує постійний контакт зі своїми союзниками та іншими членами ЄС.

ISW: росія використовує атаки дронами по Польщі та Румунії для оцінки реакції НАТО15.09.25, 05:59 • 5416 переглядiв

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Європейський Союз
Бухарест
Румунія