Эксклюзив
05:44 • 1940 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: астролог раскрыла, как оно изменит жизнь каждого знака Зодиака
03:31 • 4004 просмотра
"Маловероятно": Папа Римский Лев XIV рассказал о возможности посредничества Ватикана в войне РФ против Украины
01:55 • 11594 просмотра
"Ненависть между Зеленским и Путиным безгранична, придется говорить мне": Трамп анонсировал трехсторонние переговоры
Эксклюзив
14 сентября, 13:13 • 19701 просмотра
Дроны ГУР атаковали ведущее военное химическое производство в пермском крае рф
14 сентября, 09:08 • 43885 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ключевого российского нефтеперерабатывающего завода
Эксклюзив
13 сентября, 14:03 • 67233 просмотра
Убийство кота возле супермаркета под Киевом: полиция затребовала запись с видеокамеры
Эксклюзив
13 сентября, 10:21 • 102031 просмотра
На Сумщине предотвращено заказное убийство
12 сентября, 19:25 • 84884 просмотра
Не хуже, чем Patriot: Зеленский сравнил Келлога с ПВО
12 сентября, 17:47 • 83220 просмотра
Силы обороны полностью сорвали наступательную операцию на Сумы - Зеленский
12 сентября, 17:37 • 46113 просмотра
НАТО запускает операцию "Восточный страж" в ответ на атаку российских дронов на Польшу
Румыния вызвала посла РФ в МИД из-за инцидента с российским дроном

Киев • УНН

Киев • УНН

 • 26 просмотра

Румыния вызвала посла РФ в МИД из-за нарушения воздушного пространства российским беспилотником 13 сентября 2025 года. Румынская сторона выразила решительный протест и призвала избежать будущих нарушений.

Румыния вызвала посла РФ в МИД из-за инцидента с российским дроном

Румыния вызвала в Министерство иностранных дел страны посла Российской Федерации в Бухаресте из-за инцидента с нарушением воздушного пространства Румынии российским беспилотником, сообщили в румынском МИД, пишет УНН.

По приказу министра иностранных дел, посол Российской Федерации в Бухаресте... 14 сентября 2025 года был вызван в штаб-квартиру Министерства иностранных дел в связи с нарушением воздушного пространства Румынии российским беспилотником 13 сентября 2025 года. Румынская сторона выразила свой решительный протест против этого неприемлемого и безответственного акта, который является нарушением суверенитета Румынии

- говорится в заявлении МИД Румынии.

«Вернулся в Украину»: в Румынии объяснили, почему истребители F-16 не сбили российский дрон15.09.25, 00:07 • 7300 просмотров

Как указано в заявлении, "такие повторяющиеся ситуации приводят к обострению и усилению угроз региональной безопасности".

"Российской стороне было предложено немедленно принять все необходимые меры, чтобы избежать будущих нарушений воздушного пространства Румынии", - сказано в заявлении.

Румыния, как отмечается, поддерживает постоянный контакт со своими союзниками и другими членами ЕС.

ISW: Россия использует атаки дронами по Польше и Румынии для оценки реакции НАТО15.09.25, 05:59 • 4952 просмотра

Юлия Шрамко

