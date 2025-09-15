Румыния вызвала посла РФ в МИД из-за инцидента с российским дроном
Киев • УНН
Румыния вызвала посла РФ в МИД из-за нарушения воздушного пространства российским беспилотником 13 сентября 2025 года. Румынская сторона выразила решительный протест и призвала избежать будущих нарушений.
Румыния вызвала в Министерство иностранных дел страны посла Российской Федерации в Бухаресте из-за инцидента с нарушением воздушного пространства Румынии российским беспилотником, сообщили в румынском МИД, пишет УНН.
По приказу министра иностранных дел, посол Российской Федерации в Бухаресте... 14 сентября 2025 года был вызван в штаб-квартиру Министерства иностранных дел в связи с нарушением воздушного пространства Румынии российским беспилотником 13 сентября 2025 года. Румынская сторона выразила свой решительный протест против этого неприемлемого и безответственного акта, который является нарушением суверенитета Румынии
«Вернулся в Украину»: в Румынии объяснили, почему истребители F-16 не сбили российский дрон15.09.25, 00:07 • 7300 просмотров
Как указано в заявлении, "такие повторяющиеся ситуации приводят к обострению и усилению угроз региональной безопасности".
"Российской стороне было предложено немедленно принять все необходимые меры, чтобы избежать будущих нарушений воздушного пространства Румынии", - сказано в заявлении.
Румыния, как отмечается, поддерживает постоянный контакт со своими союзниками и другими членами ЕС.
ISW: Россия использует атаки дронами по Польше и Румынии для оценки реакции НАТО15.09.25, 05:59 • 4952 просмотра