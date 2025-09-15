$41.310.00
ISW: Россия использует атаки дронами по Польше и Румынии для оценки реакции НАТО

Киев • УНН

 • 0 просмотра

Аналитики Института изучения войны (ISW) предполагают, что Россия оценивает возможности и реакцию НАТО дроновыми атаками по Польше и Румынии. Эти атаки могут быть попыткой получить опыт для будущей агрессии против Альянса.

ISW: Россия использует атаки дронами по Польше и Румынии для оценки реакции НАТО

Благодаря атакам беспилотников на Польшу и Румынию Россия пытается оценить возможности и реакцию НАТО. Такое предположение делают аналитики Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.

Подробности

Там предполагают, что этими атаками Россия пытается получить опыт для будущей агрессии против Альянса.

Представители НАТО и стран-членов продолжают осуждать вторжение российских беспилотников в Польшу и повторяют, что вторжение беспилотников, вероятно, было преднамеренным. ... российские чиновники и прокремлевские источники продолжают уклоняться от обвинений во вторжении беспилотников и преуменьшать реакцию государств НАТО на вторжение беспилотников

- отмечают в ISW.

Там добавляют, что тем временем российские и белорусские войска продолжили совместные военные учения "Запад-2025".

При этом, по словам одного из российских "военных экспертов", РФ является одной из немногих стран, имеющих опыт ведения современной войны, и "Россия должна поделиться уроками, полученными в Украине, с другими союзниками Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), или "по крайней мере" с Беларусью".

Напомним

В ночь на 10 сентября было зафиксировано 19 вторжений в воздушное пространство Польши. Власти Польши заявили об сбитии российских дронов, нарушивших ее воздушное пространство во время атаки на Украину.

Впоследствии стало известно, что Россия готовила дроновые атаки против Польши еще с июля текущего года. Для этого использовались польские и литовские SIM-карты.

На фоне воздушных атак, а также из-за российско-белорусских учений "Запад-2025", Польша начала перебрасывать войска к белорусской границе.

путин и лукашенко отрабатывают стратегии войны с Западом на учениях "запад-2025" - BILD14.09.25, 04:28 • 10541 просмотр

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Беларусь
Институт изучения войны
НАТО
Литва
Румыния
Украина
Польша