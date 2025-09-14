путин и лукашенко отрабатывают стратегии войны с Западом на учениях "запад-2025" - BILD

На российско-белорусских учениях "запад-2025" диктаторы рф и беларуси отрабатывают три стратегии войны с Западом, включая применение ядерного оружия и нападение на Сувалкский коридор. Эти маневры, несмотря на небольшое количество участников, имеют целью запугивание соседей и репрессии против критиков режима.

На российско-белорусских учениях "Запад-2025" диктаторы РФ и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко отрабатывают стратегии войны с Западом. Такое мнение высказал военный обозреватель немецкого издания BILD Юлиан Репке, сообщает УНН. Детали По его словам, сравнительно небольшое количество солдат, участвующих в учениях – всего 18 200, из них 5500 россиян – не должно вводить в заблуждение относительно опасности маневров – Путин и Лукашенко отрабатывают три стратегии войны с Западом. Применение ядерного оружия и ракет средней дальности Ключевым элементом учений является имитация применения ядерного оружия и ракет "Орешник", размещение которых в Беларуси планируется до конца этого года. Очевидная цель этих маневров – запугать соседей Беларуси. Нападение на Сувалкский коридор Официально на этих учениях Россия и Беларусь отрабатывают "ведение оборонительных боев, разгром врага, прорвавшего оборонительные рубежи, и создание условий для восстановления территориальной целостности государства". В первый день маневров российские СМИ сообщили, где именно предполагается "оборонительная операция": в области Калининграда, которую якобы хочет захватить НАТО. Чтобы "защитить" Калининград, российская армия должна наступать из Беларуси и прокладывать так называемый Сувалкский коридор – участок территории Польши и Литвы шириной около 60 км, который соединит Беларусь и Калининград. Таким образом, Россия делает вид, что нужна оборона анклава, чтобы отрепетировать нападение на НАТО в этом регионе - предполагает аналитик. Репрессии "Запад-2025" предусматривает также "борьбу с незаконными вооруженными формированиями, а также диверсионными и разведывательными группами противника". Российские государственные СМИ не оставили сомнений в том, о ком идет речь – "агенты Польши" и "сотрудники украинской разведки". "На самом деле в Беларуси "диверсантами" в большинстве случаев оказываются вовсе не вражеские агенты, а критики режима, которых бездоказательно обвиняют в шпионаже в пользу Польши или Украины, чтобы потом посадить в тюрьму", - резюмирует Репке. Напомним 12 сентября Россия и Беларусь начали совместные стратегически-военные учения "Запад-2025". Учебные "боевые действия" проходят в условиях обострения отношений с НАТО после вторжения российских беспилотников в воздушное пространство Польши. "Бряцание ядеркой" отменяется: РФ и Беларусь отказались от ядерных угроз на учениях "Запад-2025" - ISW