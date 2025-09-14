$41.310.10
Эксклюзив
13 сентября, 14:03 • 19641 просмотра
Убийство кота возле супермаркета под Киевом: полиция затребовала запись с видеокамеры
Эксклюзив
13 сентября, 10:21 • 41344 просмотра
На Сумщине предотвращено заказное убийство
13 сентября, 07:00 • 49941 просмотра
День украинского кино: интересные факты и популярные фильмыPhotoVideo
12 сентября, 19:25 • 45497 просмотра
Не хуже, чем Patriot: Зеленский сравнил Келлога с ПВО
12 сентября, 17:47 • 57878 просмотра
Силы обороны полностью сорвали наступательную операцию на Сумы - Зеленский
12 сентября, 17:37 • 36008 просмотра
НАТО запускает операцию "Восточный страж" в ответ на атаку российских дронов на Польшу
12 сентября, 14:30 • 59105 просмотра
Праздник Воздвижения Креста Господня 14 сентября: что нельзя делать в этот день
12 сентября, 14:01 • 59355 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo
Эксклюзив
12 сентября, 11:55 • 37831 просмотра
В Украине стартовал механизм компенсации для ВПЛ в рамках программы єОселя: нардеп Шуляк рассказала, что изменится
Эксклюзив
12 сентября, 10:50 • 36909 просмотра
Отгрузка нефти приостановлена: дроны СБУ поразили ключевой экспортный хаб рф - порт приморскPhoto
путин и лукашенко отрабатывают стратегии войны с Западом на учениях "запад-2025" - BILD

Киев • УНН

 • 8 просмотра

На российско-белорусских учениях "запад-2025" диктаторы рф и беларуси отрабатывают три стратегии войны с Западом, включая применение ядерного оружия и нападение на Сувалкский коридор. Эти маневры, несмотря на небольшое количество участников, имеют целью запугивание соседей и репрессии против критиков режима.

путин и лукашенко отрабатывают стратегии войны с Западом на учениях "запад-2025" - BILD

На российско-белорусских учениях "Запад-2025" диктаторы РФ и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко отрабатывают стратегии войны с Западом. Такое мнение высказал военный обозреватель немецкого издания BILD Юлиан Репке, сообщает УНН.

Детали

По его словам, сравнительно небольшое количество солдат, участвующих в учениях – всего 18 200, из них 5500 россиян – не должно вводить в заблуждение относительно опасности маневров – Путин и Лукашенко отрабатывают три стратегии войны с Западом.

Применение ядерного оружия и ракет средней дальности

Ключевым элементом учений является имитация применения ядерного оружия и ракет "Орешник", размещение которых в Беларуси планируется до конца этого года. Очевидная цель этих маневров – запугать соседей Беларуси.

Нападение на Сувалкский коридор

Официально на этих учениях Россия и Беларусь отрабатывают "ведение оборонительных боев, разгром врага, прорвавшего оборонительные рубежи, и создание условий для восстановления территориальной целостности государства". В первый день маневров российские СМИ сообщили, где именно предполагается "оборонительная операция": в области Калининграда, которую якобы хочет захватить НАТО.

Чтобы "защитить" Калининград, российская армия должна наступать из Беларуси и прокладывать так называемый Сувалкский коридор – участок территории Польши и Литвы шириной около 60 км, который соединит Беларусь и Калининград. Таким образом, Россия делает вид, что нужна оборона анклава, чтобы отрепетировать нападение на НАТО в этом регионе

- предполагает аналитик.

Репрессии

"Запад-2025" предусматривает также "борьбу с незаконными вооруженными формированиями, а также диверсионными и разведывательными группами противника". Российские государственные СМИ не оставили сомнений в том, о ком идет речь – "агенты Польши" и "сотрудники украинской разведки".

"На самом деле в Беларуси "диверсантами" в большинстве случаев оказываются вовсе не вражеские агенты, а критики режима, которых бездоказательно обвиняют в шпионаже в пользу Польши или Украины, чтобы потом посадить в тюрьму", - резюмирует Репке.

Напомним

12 сентября Россия и Беларусь начали совместные стратегически-военные учения "Запад-2025". Учебные "боевые действия" проходят в условиях обострения отношений с НАТО после вторжения российских беспилотников в воздушное пространство Польши.

"Бряцание ядеркой" отменяется: РФ и Беларусь отказались от ядерных угроз на учениях "Запад-2025" - ISW13.09.25, 05:59

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Владимир Путин
Беларусь
Бильд
НАТО
Литва
Украина
Польша