"Бряцание ядеркой" отменяется: РФ и Беларусь отказались от ядерных угроз на учениях "Запад-2025" - ISW

Россия и Беларусь, вероятно, отказались от попыток использовать учения "Запад-2025" для поддержки операций по "бряцанию ядерным оружием" против стран Запада - по крайней мере временно. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.

Подробности

Аналитики указывают, что министр обороны Беларуси Виктор Хренин в начале августа заявил, что учения "Запад-2025" будут сосредоточены на применении ядерного оружия и ракет "Орешник" в ответ на милитаризацию западных и северных границ Беларуси и в рамках стратегического сдерживания.

Однако белорусские чиновники значительно смягчили свою риторику в последние дни, возможно, в ответ на рост напряженности с НАТО из-за вторжения российских беспилотников в воздушное пространство Польши 9-10 сентября. Секретарь Совета безопасности Беларуси генерал-лейтенант Александр Вольфович 12 сентября заявил, что учения "Запад-2025" носят "сугубо оборонительный характер" и что их цель - "отработать вопросы, связанные с обеспечением военной безопасности союзного государства" - отмечают в ISW.

Также, по словам Вольфовича, Россия и Беларусь перенесли учения "далеко в глубь" Беларуси, "вдали от государственных границ", при этом белорусские военные уведомили Запад о своих планах по учениям. В свою очередь представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что учения "Запад-2025" "не направлены против кого-либо", но России и Беларуси необходимо практиковать интеграцию сил.

"Эти заявления являются заметным отступлением от предыдущих комментариев перед учениями "Запад-2025". ... Россия не стремится к ядерной эскалации, а использование Россией ядерного оружия остается маловероятным. Россия и Беларусь могут считать, что усилия по "бряцанию ядерным оружием" были бы неразумными из-за реакции НАТО на вторжение беспилотников 9-10 сентября", - резюмируют аналитики.

Напомним

12 сентября Россия и Беларусь начали совместные стратегически-военные учения "Запад-2025". Учебные "боевые действия" проходят в условиях обострения отношений с НАТО после вторжения российских беспилотников в воздушное пространство Польши.

«Не направлены против других стран»: в Беларуси руководитель генштаба прокомментировал учения «Запад-2025»