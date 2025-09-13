$41.310.10
48.270.03
ukenru
12 сентября, 19:25 • 9480 просмотра
Не хуже, чем Patriot: Зеленский сравнил Келлога с ПВО
12 сентября, 17:47 • 18403 просмотра
Силы обороны полностью сорвали наступательную операцию на Сумы - Зеленский
12 сентября, 17:37 • 15936 просмотра
НАТО запускает операцию "Восточный страж" в ответ на атаку российских дронов на Польшу
12 сентября, 14:30 • 26255 просмотра
Праздник Воздвижения Креста Господня 14 сентября: что нельзя делать в этот день
12 сентября, 14:01 • 34470 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo
Эксклюзив
12 сентября, 11:55 • 31350 просмотра
В Украине стартовал механизм компенсации для ВПЛ в рамках программы єОселя: нардеп Шуляк рассказала, что изменится
Эксклюзив
12 сентября, 10:50 • 29591 просмотра
Отгрузка нефти приостановлена: дроны СБУ поразили ключевой экспортный хаб рф - порт приморскPhoto
Эксклюзив
12 сентября, 09:11 • 23349 просмотра
Влияние ИИ на образование: как ChatGPT и другие инструменты меняют обучение
Эксклюзив
12 сентября, 08:46 • 32524 просмотра
Большое количество аптек в Украине обеспечивает доступность лекарств для пациентов - эксперты
12 сентября, 08:16 • 20471 просмотра
Великобритания ужесточила санкции против рф: глава МИД прибыла в Киев
Популярные новости
Инвестиции в человеческий капитал: как международные компании обучают украинских врачей12 сентября, 17:22 • 12386 просмотра
Девушки впервые подписали контракт "18-24" с 92 ОШБр12 сентября, 17:45 • 4194 просмотра
Новые Patriot для Украины и подробности атаки рф на Польшу: о чем Шмыгаль говорил с КеллогомVideo12 сентября, 18:17 • 3400 просмотра
Под Киевом возле супермаркета задушили кота: полиция начала расследование12 сентября, 20:24 • 3558 просмотра
Российская пропаганда обвиняет Украину в атаке дронов на Польшу - ЦПДPhoto12 сентября, 20:45 • 5976 просмотра
"Бряцание ядеркой" отменяется: РФ и Беларусь отказались от ядерных угроз на учениях "Запад-2025" - ISW

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Россия и Беларусь, вероятно, отказались от попыток использовать учения "Запад-2025" для поддержки ядерных операций против Запада. Белорусские чиновники смягчили риторику после инцидента с российскими беспилотниками в Польше.

"Бряцание ядеркой" отменяется: РФ и Беларусь отказались от ядерных угроз на учениях "Запад-2025" - ISW

Россия и Беларусь, вероятно, отказались от попыток использовать учения "Запад-2025" для поддержки операций по "бряцанию ядерным оружием" против стран Запада - по крайней мере временно. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.

Подробности

Аналитики указывают, что министр обороны Беларуси Виктор Хренин в начале августа заявил, что учения "Запад-2025" будут сосредоточены на применении ядерного оружия и ракет "Орешник" в ответ на милитаризацию западных и северных границ Беларуси и в рамках стратегического сдерживания.

Однако белорусские чиновники значительно смягчили свою риторику в последние дни, возможно, в ответ на рост напряженности с НАТО из-за вторжения российских беспилотников в воздушное пространство Польши 9-10 сентября. Секретарь Совета безопасности Беларуси генерал-лейтенант Александр Вольфович 12 сентября заявил, что учения "Запад-2025" носят "сугубо оборонительный характер" и что их цель - "отработать вопросы, связанные с обеспечением военной безопасности союзного государства"

- отмечают в ISW.

Также, по словам Вольфовича, Россия и Беларусь перенесли учения "далеко в глубь" Беларуси, "вдали от государственных границ", при этом белорусские военные уведомили Запад о своих планах по учениям. В свою очередь представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что учения "Запад-2025" "не направлены против кого-либо", но России и Беларуси необходимо практиковать интеграцию сил.

"Эти заявления являются заметным отступлением от предыдущих комментариев перед учениями "Запад-2025". ... Россия не стремится к ядерной эскалации, а использование Россией ядерного оружия остается маловероятным. Россия и Беларусь могут считать, что усилия по "бряцанию ядерным оружием" были бы неразумными из-за реакции НАТО на вторжение беспилотников 9-10 сентября", - резюмируют аналитики.

Напомним

12 сентября Россия и Беларусь начали совместные стратегически-военные учения "Запад-2025". Учебные "боевые действия" проходят в условиях обострения отношений с НАТО после вторжения российских беспилотников в воздушное пространство Польши.

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Беларусь
Институт изучения войны
НАТО
Польша