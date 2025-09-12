«Не направлены против других стран»: в Беларуси руководитель генштаба прокомментировал учения «Запад-2025»
Киев • УНН
Генерал-майор Павел Муравейко заявил о начале совместных стратегических учений «Запад-2025» ВС Беларуси и России. Они, по словам чиновника, направлены на улучшение навыков защиты суверенитета, не будучи нацеленными против конкретных стран.
"Улучшение навыков по защите суверенитета и территориальной целостности", которые не направлены против какой-либо конкретной страны или стран, заявили в генштабе РБ, передает УНН со ссылкой на страницу министерства обороны республики беларусь.
Детали
В сообщении первого заместителя министра обороны республики беларусь генерал-майора павла муравейко речь шла о начале совместных стратегических учений вооруженных сил РБ и РФ "запад-2025".
Это плановое мероприятие, которое мы проводим с целью совершенствования навыков командующих и командиров по управлению группировками войск при выполнении задач по защите суверенитета и территориальной целостности страны.
По словам муравейко, учения ("запад-2025") не направлены против какой-либо конкретной страны или стран и являются мероприятием подготовки к выполнению задач по назначению.
Напомним
Сегодня, 12 сентября, стало известно, что россия и беларусь начали совместные стратегически-военные учения "Запад-2025". Учебные "боевые действия" происходят в условиях обострения отношений с НАТО после вторжения российских беспилотников в воздушное пространство Польши.