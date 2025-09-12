«Не направлены против других стран»: в Беларуси руководитель генштаба прокомментировал учения «Запад-2025»

"Улучшение навыков по защите суверенитета и территориальной целостности", которые не направлены против какой-либо конкретной страны или стран, заявили в генштабе РБ, передает УНН со ссылкой на страницу министерства обороны республики беларусь.

В сообщении первого заместителя министра обороны республики беларусь генерал-майора павла муравейко речь шла о начале совместных стратегических учений вооруженных сил РБ и РФ "запад-2025".

Это плановое мероприятие, которое мы проводим с целью совершенствования навыков командующих и командиров по управлению группировками войск при выполнении задач по защите суверенитета и территориальной целостности страны.