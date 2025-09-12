"Не спрямовані проти інших країн": у білорусі керівник генштабу прокоментував навчання "захід -2025"
Київ • УНН
Генерал-майор павло муравейко заявив про початок спільних стратегічних навчань "захід-2025" зс білорусі та росії. Вони, за словами посадовця, спрямовані на покращення навичок захисту суверенітету, не будучи націленими проти конкретних країн.
"Покращення навичок щодо захисту суверенітету та територіальної цілісності", які не спрямовані проти якоїсь конкретної країни або країн, заявили у генштабі рб, передає УНН із посиланням на сторінку міністерства оборони республіки білорусь.
Деталі
У повідомленні першого заступника міністра оборони республіки білорусь генерал-майора павла муравейко ішлося про початок спільних стратегічні навчання збройних сил рб та рф "захід-2025".
Це плановий захід, який ми проводимо з метою вдосконалення навичок командувачів і командирів з управління угрупованнями військ під час виконання завдань із захисту суверенітету і територіальної цілісності країни.
За словами муравейко, навчання ("захід-2025") не спрямовано проти якоїсь конкретної країни або країн і є заходом підготовки до виконання завдань за призначенням.
Нагадаємо
Сьогодні, 12 вересня, стало відомо, що росія та білорусь розпочали спільні стратегічно-військові навчання "Захід-2025". Навчальні "бойові дії" відбуваються в умовах загострення відносин з НАТО після вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі.