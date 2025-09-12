"Не спрямовані проти інших країн": у білорусі керівник генштабу прокоментував навчання "захід -2025"

$41.310.10
48.270.03
ukenru
Ексклюзив
10:50 • 2006 перегляди
Відвантаження нафти призупинено: дрони СБУ уразили ключовий експортний хаб рф - порт приморськPhoto
Ексклюзив
09:11 • 6062 перегляди
Вплив ШІ на освіту: як ChatGPT та інші інструменти змінюють навчання
Ексклюзив
08:46 • 13734 перегляди
Велика кількість аптек в Україні забезпечує доступність ліків для пацієнтів - експерти
08:16 • 11489 перегляди
Велика Британія посилила санкції проти рф: глава МЗС прибула до Києва
Ексклюзив
07:34 • 13351 перегляди
Авто на номерах прикриття: деталі ДТП за участю детектива НАБУ
05:51 • 36941 перегляди
Принц Гаррі прибув до Києва з неоголошеним візитом - The Guardian
11 вересня, 19:17 • 39089 перегляди
Україна виділила землю для будівництва заводу Rheinmetall з виробництва снарядів - Шмигаль
11 вересня, 15:15 • 52315 перегляди
Українська авіація в дії: компанія "XENA" бере участь у тендерах ЄС та планує розширювати авіапарк
11 вересня, 14:55 • 80942 перегляди
Рада наступного тижня може розглянути законопроєкт про військового омбудсмана: що змінилося до другого читання
Ексклюзив
11 вересня, 14:49 • 40055 перегляди
Завдяки лідерству Трампа путін почав хоч на щось реагувати: МЗС про важливість тристоронньої зустрічі
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+23°
4.2м/с
31%
756мм
Популярнi новини
У Києві обговорили посилення безпеки України з представником США Кітом Келлогом - Умєров12 вересня, 01:50 • 8296 перегляди
В Україні запустили найбільшу Східноєвропейську систему накопичення енергії12 вересня, 03:30 • 4494 перегляди
Сенатори США представили законопроєкт, який визнає рф та білорусь спонсорами тероризму12 вересня, 03:55 • 4426 перегляди
ленінградська область рф зазнала масованої атаки дронів: що відомо12 вересня, 03:57 • 11622 перегляди
Армія рф втратила 890 військових та 40 артсистем за добу - Генштаб12 вересня, 04:42 • 25667 перегляди
Публікації
Велика кількість аптек в Україні забезпечує доступність ліків для пацієнтів - експерти
Ексклюзив
08:46 • 13737 перегляди
Рада наступного тижня може розглянути законопроєкт про військового омбудсмана: що змінилося до другого читання 11 вересня, 14:55 • 80943 перегляди
Економічний терор заснований на психології: як ворог намагається дестабілізувати Україну
Ексклюзив
11 вересня, 14:08 • 54908 перегляди
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11 вересня, 11:11 • 73419 перегляди
Річниця терактів 11 вересня: яким був наймасштабніший теракт в історії людства11 вересня, 05:01 • 75972 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Михайло Федоров
Радослав Сікорський
Гаррі, герцог Сассекський
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Івано-Франківська область
Польща
Реклама
УНН Lite
Шон Вайт і Ніна Добрев розірвали заручини після п’яти років стосунків11 вересня, 14:57 • 27717 перегляди
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11 вересня, 11:11 • 73419 перегляди
Тelegraph: принц Гаррі вперше за майже 2 роки зустрівся з батьком - королем Чарльзом11 вересня, 07:32 • 37581 перегляди
Coldplay анонсували продовження туру "Music Of The Spheres" у 2027 році: попереду понад 130 нових концертів10 вересня, 12:07 • 43920 перегляди
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion WeekPhoto9 вересня, 07:45 • 109178 перегляди
Актуальне
Шахед-136
The New York Times
ChatGPT
Лікарські засоби
Lockheed Martin F-35 Lightning II

"Не спрямовані проти інших країн": у білорусі керівник генштабу прокоментував навчання "захід -2025"

Київ • УНН

 • 726 перегляди

Генерал-майор павло муравейко заявив про початок спільних стратегічних навчань "захід-2025" зс білорусі та росії. Вони, за словами посадовця, спрямовані на покращення навичок захисту суверенітету, не будучи націленими проти конкретних країн.

"Не спрямовані проти інших країн": у білорусі керівник генштабу прокоментував навчання "захід -2025"

"Покращення навичок щодо захисту суверенітету та територіальної цілісності", які не спрямовані проти якоїсь конкретної країни або країн, заявили у генштабі рб, передає УНН із посиланням на сторінку міністерства оборони республіки білорусь.

Деталі

У повідомленні першого заступника міністра оборони республіки білорусь генерал-майора павла муравейко ішлося про початок спільних стратегічні навчання збройних сил рб та рф "захід-2025".

Це плановий захід, який ми проводимо з метою вдосконалення навичок командувачів і командирів з управління угрупованнями військ під час виконання завдань із захисту суверенітету і територіальної цілісності країни.

- заявив військовий рб.

За словами муравейко, навчання ("захід-2025") не спрямовано проти якоїсь конкретної країни або країн і є заходом підготовки до виконання завдань за призначенням.

Нагадаємо

Сьогодні, 12 вересня, стало відомо, що росія та білорусь розпочали спільні стратегічно-військові навчання "Захід-2025". Навчальні "бойові дії" відбуваються в умовах загострення відносин з НАТО після вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі.

Ігор Тележніков

Новини Світу
Білорусь
НАТО
Польща