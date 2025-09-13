$41.310.10
12 вересня, 19:25 • 9776 перегляди
Не гірше ніж Patriot: Зеленський порівняв Келлога із ППО
12 вересня, 17:47 • 18742 перегляди
Сили оборони повністю зірвали наступальну операцію на Суми - Зеленський
12 вересня, 17:37 • 16110 перегляди
НАТО запускає операцію "Східний вартовий" у відповідь на атаку російських дронів на Польщу
12 вересня, 14:30 • 26497 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день
12 вересня, 14:01 • 34741 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo
Ексклюзив
12 вересня, 11:55 • 31445 перегляди
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
Ексклюзив
12 вересня, 10:50 • 29717 перегляди
Відвантаження нафти призупинено: дрони СБУ уразили ключовий експортний хаб рф - порт приморськPhoto
Ексклюзив
12 вересня, 09:11 • 23363 перегляди
Вплив ШІ на освіту: як ChatGPT та інші інструменти змінюють навчання
Ексклюзив
12 вересня, 08:46 • 32539 перегляди
Велика кількість аптек в Україні забезпечує доступність ліків для пацієнтів - експерти
12 вересня, 08:16 • 20484 перегляди
Велика Британія посилила санкції проти рф: глава МЗС прибула до Києва
"Брязкання ядеркою" скасовується: рф та білорусь відмовилися від ядерних погроз на навчаннях "захід-2025" - ISW

Київ • УНН

 • 102 перегляди

росія та білорусь, ймовірно, відмовилися від спроб використовувати навчання "захід-2025" для підтримки ядерних операцій проти Заходу. Білоруські чиновники пом'якшили риторику після інциденту з російськими безпілотниками в Польщі.

"Брязкання ядеркою" скасовується: рф та білорусь відмовилися від ядерних погроз на навчаннях "захід-2025" - ISW

росія та білорусь, імовірно, відмовилися від спроб використати навчання "захід-2025" для підтримки операцій з "брязкання ядерною зброєю" проти країн Заходу - принаймні тимчасово. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.

Деталі

Аналітики вказують, що міністр оборони білорусі віктор хренін на початку серпня заявив, що навчання "захід-2025" будуть зосереджені на застосуванні ядерної зброї та ракет "орешник" у відповідь на мілітаризацію західних та північних кордонів білорусі та в рамках стратегічного стримування.

Однак білоруські чиновники значно пом'якшили свою риторику останніми днями, можливо, у відповідь на зростання напруженості з НАТО через вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі 9-10 вересня. Секретар ради безпеки білорусі генерал-лейтенант олександр вольфович 12 вересня заявив, що навчання "захід-2025" мають "суто оборонний характер" і що їхня мета - "опрацювати питання, пов'язані із забезпеченням військової безпеки союзної держави"

- зазначають в ISW.

Також, за словами вольфовича, росія та білорусь перенесли навчання "далеко в глиб" білорусі, "далеко від державних кордонів", при цьому білоруські військові повідомили Захід про свої плани щодо навчань. У свою чергу речник кремля дмитро пєсков заявив, що навчання "захід-2025" "не спрямовані проти когось", але росії та білорусі необхідно практикувати інтеграцію сил.

"Ці заяви є помітним відступом від попередніх коментарів перед навчаннями "захід-2025". ... росія не прагне ядерної ескалації, а використання росією ядерної зброї залишається малоймовірним. росія та білорусь можуть вважати, що зусилля з "брязкання ядерною зброєю" були б нерозумними через реакцію НАТО на вторгнення безпілотників 9-10 вересня", - резюмують аналітики.

Нагадаємо

12 вересня росія та білорусь розпочали спільні стратегічно-військові навчання "захід-2025". Навчальні "бойові дії" відбуваються в умовах загострення відносин з НАТО після вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі.

"Не спрямовані проти інших країн": у білорусі керівник генштабу прокоментував навчання "захід -2025"12.09.25, 13:50 • 2394 перегляди

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Білорусь
Інститут вивчення війни
НАТО
Польща