"Брязкання ядеркою" скасовується: рф та білорусь відмовилися від ядерних погроз на навчаннях "захід-2025" - ISW
Київ • УНН
росія та білорусь, ймовірно, відмовилися від спроб використовувати навчання "захід-2025" для підтримки ядерних операцій проти Заходу. Білоруські чиновники пом'якшили риторику після інциденту з російськими безпілотниками в Польщі.
росія та білорусь, імовірно, відмовилися від спроб використати навчання "захід-2025" для підтримки операцій з "брязкання ядерною зброєю" проти країн Заходу - принаймні тимчасово. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.
Деталі
Аналітики вказують, що міністр оборони білорусі віктор хренін на початку серпня заявив, що навчання "захід-2025" будуть зосереджені на застосуванні ядерної зброї та ракет "орешник" у відповідь на мілітаризацію західних та північних кордонів білорусі та в рамках стратегічного стримування.
Однак білоруські чиновники значно пом'якшили свою риторику останніми днями, можливо, у відповідь на зростання напруженості з НАТО через вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі 9-10 вересня. Секретар ради безпеки білорусі генерал-лейтенант олександр вольфович 12 вересня заявив, що навчання "захід-2025" мають "суто оборонний характер" і що їхня мета - "опрацювати питання, пов'язані із забезпеченням військової безпеки союзної держави"
Також, за словами вольфовича, росія та білорусь перенесли навчання "далеко в глиб" білорусі, "далеко від державних кордонів", при цьому білоруські військові повідомили Захід про свої плани щодо навчань. У свою чергу речник кремля дмитро пєсков заявив, що навчання "захід-2025" "не спрямовані проти когось", але росії та білорусі необхідно практикувати інтеграцію сил.
"Ці заяви є помітним відступом від попередніх коментарів перед навчаннями "захід-2025". ... росія не прагне ядерної ескалації, а використання росією ядерної зброї залишається малоймовірним. росія та білорусь можуть вважати, що зусилля з "брязкання ядерною зброєю" були б нерозумними через реакцію НАТО на вторгнення безпілотників 9-10 вересня", - резюмують аналітики.
Нагадаємо
12 вересня росія та білорусь розпочали спільні стратегічно-військові навчання "захід-2025". Навчальні "бойові дії" відбуваються в умовах загострення відносин з НАТО після вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі.
