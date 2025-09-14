путін і лукашенко відпрацьовують стратегії війни із Заходом на навчаннях "захід-2025" - BILD

На російсько-білоруських навчаннях "захід-2025" диктатори рф і білорусі володимир путін і олександр лукашенко відпрацьовують стратегії війни із Заходом. Таку думку висловив військовий оглядач німецького видання BILD Юліан Репке, повідомляє УНН.

Деталі

За його словами, порівняно невелика кількість солдатів, що беруть участь у навчаннях - лише 18 200, з них 5500 росіян - не повинна вводити в оману щодо небезпеки маневрів - путін та лукашенко відпрацьовують три стратегії війни із Заходом.

Застосування ядерної зброї та ракет середньої дальності

Ключовим елементом навчань є імітація застосування ядерної зброї та ракет "орешник", розміщення яких у білорусі планується до кінця цього року. Очевидна мета цих маневрів – залякати сусідів Білорусі.

Напад на Сувалкський коридор

Офіційно на цих навчаннях росія та білорусь відпрацьовують "ведення оборонних боїв, розгром ворога, який прорвав оборонні рубежі, та створення умов для відновлення територіальної цілісності держави". У перший день маневрів російські ЗМІ повідомили, де саме передбачається "оборонна операція": в області калінінграда, яку нібито хоче захопити НАТО.

Щоб "захистити" калінінград, російська армія має наступати з білорусі та прокладати так званий Сувалкський коридор - ділянку території Польщі та Литви завширшки близько 60 км, яку з'єднає білорусь та калінінград. Таким чином, росія робить вигляд, що потрібна оборона анклаву, щоб відрепетирувати напад на НАТО в цьому регіоні - припускає аналітик.

Репресії

"захід - 2025" передбачає також "боротьбу з незаконними озброєними формуваннями, а також диверсійними та розвідувальними групами противника". Російські державні ЗМІ не залишили сумнівів у тому, про кого йдеться - "агенти Польщі" та "співробітники української розвідки".

"Насправді в білорусі "диверсантами" здебільшого виявляються зовсім не ворожі агенти, а критики режиму, яких бездоказово звинувачують у шпигунстві на користь Польщі чи України, щоб потім ув'язнити", - резюмує Репке.

Нагадаємо

12 вересня росія та білорусь розпочали спільні стратегічно-військові навчання "захід-2025". Навчальні "бойові дії" відбуваються в умовах загострення відносин з НАТО після вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі.

"Брязкання ядеркою" скасовується: рф та білорусь відмовилися від ядерних погроз на навчаннях "захід-2025" - ISW