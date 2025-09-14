путін і лукашенко відпрацьовують стратегії війни із Заходом на навчаннях "захід-2025" - BILD

$41.310.10
Ексклюзив
13 вересня, 14:03 • 19965 перегляди
Вбивство кота біля супермаркету під Києвом: поліція затребувала запис з відеокамери
Ексклюзив
13 вересня, 10:21 • 42344 перегляди
На Сумщині попереджено замовне вбивство
13 вересня, 07:00 • 50776 перегляди
День українського кіно: цікаві факти та популярні фільмиPhotoVideo
12 вересня, 19:25 • 46122 перегляди
Не гірше ніж Patriot: Зеленський порівняв Келлога із ППО
12 вересня, 17:47 • 58451 перегляди
Сили оборони повністю зірвали наступальну операцію на Суми - Зеленський
12 вересня, 17:37 • 36147 перегляди
НАТО запускає операцію "Східний вартовий" у відповідь на атаку російських дронів на Польщу
12 вересня, 14:30 • 59414 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день
12 вересня, 14:01 • 59552 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo
Ексклюзив
12 вересня, 11:55 • 37873 перегляди
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
Ексклюзив
12 вересня, 10:50 • 36949 перегляди
Відвантаження нафти призупинено: дрони СБУ уразили ключовий експортний хаб рф - порт приморськPhoto
Справжнє свято для українських гурманів: ТОП 3 рецепти до дня борщуPhoto13 вересня, 16:18 • 6066 перегляди
Сигнал повітряної тривоги лунає у Польщі: яким населеним пунктам може загрожувати небезпекаVideo13 вересня, 16:28 • 7644 перегляди
У рф пролунав вибух на залізничних коліях: є жертви, низка поїздів затримується13 вересня, 17:46 • 22247 перегляди
У Дніпрі пролунав вибух на тлі балістичної загрози13 вересня, 18:05 • 9972 перегляди
Підліток зарізав чоловіка через релігійний конфлікт у Харкові13 вересня, 18:12 • 9786 перегляди
Публікації
День українського кіно: цікаві факти та популярні фільмиPhotoVideo13 вересня, 07:00 • 50773 перегляди
Інвестиції в людський капітал: як міжнародні компанії навчають українських лікарів12 вересня, 17:22 • 36039 перегляди
Міф про "зайві аптеки": чому Україні не варто скорочувати мережу аптек12 вересня, 15:32 • 37041 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день12 вересня, 14:30 • 59414 перегляди
Блискучі інвестиції: чи варто зберігати гроші у дорогоцінному камінні12 вересня, 14:26 • 35117 перегляди
УНН Lite
Ексдружина Розового відповіла на закиди щодо коштів на його реабілітаціюVideo13 вересня, 14:46 • 12844 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo12 вересня, 14:01 • 59552 перегляди
Шон Вайт і Ніна Добрев розірвали заручини після п’яти років стосунків11 вересня, 14:57 • 47707 перегляди
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11 вересня, 11:11 • 95688 перегляди
Тelegraph: принц Гаррі вперше за майже 2 роки зустрівся з батьком - королем Чарльзом11 вересня, 07:32 • 56040 перегляди
путін і лукашенко відпрацьовують стратегії війни із Заходом на навчаннях "захід-2025" - BILD

Київ • УНН

 • 158 перегляди

На російсько-білоруських навчаннях "захід-2025" диктатори рф і білорусі відпрацьовують три стратегії війни із Заходом, включаючи застосування ядерної зброї та напад на Сувалкський коридор. Ці маневри, попри невелику кількість учасників, мають на меті залякування сусідів та репресії проти критиків режиму.

путін і лукашенко відпрацьовують стратегії війни із Заходом на навчаннях "захід-2025" - BILD

На російсько-білоруських навчаннях "захід-2025" диктатори рф і білорусі володимир путін і олександр лукашенко відпрацьовують стратегії війни із Заходом. Таку думку висловив військовий оглядач німецького видання BILD Юліан Репке, повідомляє УНН.

Деталі

За його словами, порівняно невелика кількість солдатів, що беруть участь у навчаннях - лише 18 200, з них 5500 росіян - не повинна вводити в оману щодо небезпеки маневрів - путін та лукашенко відпрацьовують три стратегії війни із Заходом.

Застосування ядерної зброї та ракет середньої дальності

Ключовим елементом навчань є імітація застосування ядерної зброї та ракет "орешник", розміщення яких у білорусі планується до кінця цього року. Очевидна мета цих маневрів – залякати сусідів Білорусі.

Напад на Сувалкський коридор

Офіційно на цих навчаннях росія та білорусь відпрацьовують "ведення оборонних боїв, розгром ворога, який прорвав оборонні рубежі, та створення умов для відновлення територіальної цілісності держави". У перший день маневрів російські ЗМІ повідомили, де саме передбачається "оборонна операція": в області калінінграда, яку нібито хоче захопити НАТО.

Щоб "захистити" калінінград, російська армія має наступати з білорусі та прокладати так званий Сувалкський коридор - ділянку території Польщі та Литви завширшки близько 60 км, яку з'єднає білорусь та калінінград. Таким чином, росія робить вигляд, що потрібна оборона анклаву, щоб відрепетирувати напад на НАТО в цьому регіоні

- припускає аналітик.

Репресії

"захід - 2025" передбачає також "боротьбу з незаконними озброєними формуваннями, а також диверсійними та розвідувальними групами противника". Російські державні ЗМІ не залишили сумнівів у тому, про кого йдеться - "агенти Польщі" та "співробітники української розвідки".

"Насправді в білорусі "диверсантами" здебільшого виявляються зовсім не ворожі агенти, а критики режиму, яких бездоказово звинувачують у шпигунстві на користь Польщі чи України, щоб потім ув'язнити", - резюмує Репке.

Нагадаємо

12 вересня росія та білорусь розпочали спільні стратегічно-військові навчання "захід-2025". Навчальні "бойові дії" відбуваються в умовах загострення відносин з НАТО після вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі.

"Брязкання ядеркою" скасовується: рф та білорусь відмовилися від ядерних погроз на навчаннях "захід-2025" - ISW13.09.25, 05:59 • 4506 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
Білорусь
Bild
НАТО
Литва
Україна
Польща