ISW: росія використовує атаки дронами по Польщі та Румунії для оцінки реакції НАТО

Завдяки дроновим атакам по Польщі та Румунії росія намагається оцінити можливості та реакцію НАТО. Таке припущення роблять аналітики Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.

Деталі

Там припускають, що цими атаками росія намагається отримати досвід для майбутньої агресії проти Альянсу.

Представники НАТО та країн-членів продовжують засуджувати вторгнення російських безпілотників до Польщі та повторюють, що вторгнення безпілотників, ймовірно, було навмисним. ... російські чиновники та прокремлівські джерела продовжують ухилятися від звинувачень у вторгненні безпілотників та применшувати реакцію держав НАТО на вторгнення безпілотників - зазначають в ISW.

Там додають, що тим часом російські та білоруські війська продовжили спільні військові навчання "Захід-2025".

При цьому, за словами одного з російських "військових експертів", рф є однією з небагатьох країн, які мають досвід ведення сучасної війни, і "росія повинна поділитися уроками, отриманими в Україні, з іншими союзниками Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ), або "принаймні" з білоруссю".

Нагадаємо

У ніч проти 10 вересня було зафіксовано 19 вторгнень у повітряний простір Польщі. Влада Польщі заявила про збиття російських дронів, які порушили її повітряний простір під час атаки на Україну.

Згодом стало відомо, що росія готувала дронові атаки проти Польщі ще з липня поточного року. Для цього використовувались польські та литовські SIM-картки.

На тлі повітряних атак, а також через російсько-білоруські навчання "Захід-2025", Польща почала перекидати війська до білоруського кордону.

путін і лукашенко відпрацьовують стратегії війни із Заходом на навчаннях "захід-2025" - BILD