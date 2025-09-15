$41.310.00
48.270.00
ukenru
Ексклюзив
14 вересня, 13:13 • 15716 перегляди
Дрони ГУР атакували провідне військове хімічне виробництво у пермському краї рфPhoto
14 вересня, 09:08 • 35583 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ключового російського нафтопереробного заводу
Ексклюзив
13 вересня, 14:03 • 62096 перегляди
Вбивство кота біля супермаркету під Києвом: поліція затребувала запис з відеокамери
Ексклюзив
13 вересня, 10:21 • 97071 перегляди
На Сумщині попереджено замовне вбивство
12 вересня, 19:25 • 80917 перегляди
Не гірше ніж Patriot: Зеленський порівняв Келлога із ППО
12 вересня, 17:47 • 81384 перегляди
Сили оборони повністю зірвали наступальну операцію на Суми - Зеленський
12 вересня, 17:37 • 44881 перегляди
НАТО запускає операцію "Східний вартовий" у відповідь на атаку російських дронів на Польщу
12 вересня, 14:30 • 82161 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день
12 вересня, 14:01 • 73334 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo
Ексклюзив
12 вересня, 11:55 • 40571 перегляди
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
ISW: росія використовує атаки дронами по Польщі та Румунії для оцінки реакції НАТО

Київ • УНН

 • 186 перегляди

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що росія оцінює можливості та реакцію НАТО дроновими атаками по Польщі та Румунії. Ці атаки можуть бути спробою отримати досвід для майбутньої агресії проти Альянсу.

ISW: росія використовує атаки дронами по Польщі та Румунії для оцінки реакції НАТО

Завдяки дроновим атакам по Польщі та Румунії росія намагається оцінити можливості та реакцію НАТО. Таке припущення роблять аналітики Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.

Деталі

Там припускають, що цими атаками росія намагається отримати досвід для майбутньої агресії проти Альянсу.

Представники НАТО та країн-членів продовжують засуджувати вторгнення російських безпілотників до Польщі та повторюють, що вторгнення безпілотників, ймовірно, було навмисним. ... російські чиновники та прокремлівські джерела продовжують ухилятися від звинувачень у вторгненні безпілотників та применшувати реакцію держав НАТО на вторгнення безпілотників

- зазначають в ISW.

Там додають, що тим часом російські та білоруські війська продовжили спільні військові навчання "Захід-2025".

При цьому, за словами одного з російських "військових експертів", рф є однією з небагатьох країн, які мають досвід ведення сучасної війни, і "росія повинна поділитися уроками, отриманими в Україні, з іншими союзниками Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ), або "принаймні" з білоруссю".

Нагадаємо

У ніч проти 10 вересня було зафіксовано 19 вторгнень у повітряний простір Польщі. Влада Польщі заявила про збиття російських дронів, які порушили її повітряний простір під час атаки на Україну.

Згодом стало відомо, що росія готувала дронові атаки проти Польщі ще з липня поточного року. Для цього використовувались польські та литовські SIM-картки.

На тлі повітряних атак, а також через російсько-білоруські навчання "Захід-2025", Польща почала перекидати війська до білоруського кордону.

путін і лукашенко відпрацьовують стратегії війни із Заходом на навчаннях "захід-2025" - BILD14.09.25, 04:28 • 10546 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Білорусь
Інститут вивчення війни
НАТО
Литва
Румунія
Україна
Польща