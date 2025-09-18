На узбережжі Латвії виявили хвостову частину російського дрона "Гербера"

На заході Латвії на узбережжі знайдено уламок російського безпілотника типу "Гербера". Після попередньої експертизи фахівці підтвердили, що це хвостова частина дрона, повідомив міністр оборони Латвії Андріс Спрудс, передає УНН.

Ми можемо підтвердити, що уламки викинутого сьогодні в море безпілотника є хвостовою частиною російського безпілотника-"приманки" "Гербер". Фахівці НБУ на місці підтвердили, що предмет не є вибухонебезпечним - йдеться у дописі.

Раніше УНН писав, що держсекретар США Марко Рубіо заявив, що вторгнення російських дронів у Польщу та Румунію свідчить про загострення війни та необхідність її припинення. Він зазначив, що для припинення бойових дій потрібна згода обох сторін, якої росія не надає.