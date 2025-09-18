$41.190.02
17:45 • 2784 просмотра
Украина избрана в руководящие органы Всемирного почтового союза: россия и беларусь выборы проиграли
18 сентября, 12:49 • 14133 просмотра
Контрнаступление на Донецком направлении: Силы обороны освободили 7 населенных пунктов, еще 9 очищены от рф
18 сентября, 10:41 • 24438 просмотра
Дипстрайк на 1400 км: дроны СБУ ударили по заводу "Газпрома" в Башкортостане - источники
Эксклюзив
18 сентября, 09:39 • 34584 просмотра
Крипторынок США 2.0: как изменился американский подход к регулированию цифровых активов и что это значит для Украины
18 сентября, 09:29 • 22496 просмотра
Нардепы поддержали создание Единой информационной системы социальной сферы: как она будет функционировать
18 сентября, 08:50 • 19719 просмотра
Гуманитарную помощь сжиженным газом в этом сезоне будет получать еще одна область: что известно
Эксклюзив
18 сентября, 07:58 • 30177 просмотра
Кибербезопасность в Украине: новые схемы мошенничества и как себя защитить
18 сентября, 06:08 • 15840 просмотра
Оккупантов в центре Купянска нет - ЦПД СНБО
17 сентября, 19:21 • 48945 просмотра
Дебютные голы, тревоги и грубая ошибка "Кривбасса": результат первых матчей 1/16 Кубка УкраиныVideo
17 сентября, 17:46 • 44678 просмотра
Прослушка в кабинете мэра Львова Садового: СБУ начало уголовное производство
На побережье Латвии обнаружили хвостовую часть российского дрона "Гербера"

Киев • УНН

 • 32 просмотра

На западе Латвии найдена хвостовая часть российского беспилотника "Гербера". Специалисты подтвердили, что предмет не является взрывоопасным.

На побережье Латвии обнаружили хвостовую часть российского дрона "Гербера"

На западе Латвии на побережье найден обломок российского беспилотника типа "Гербера". После предварительной экспертизы специалисты подтвердили, что это хвостовая часть дрона, сообщил министр обороны Латвии Андрис Спрудс, передает УНН.

Мы можем подтвердить, что обломки выброшенного сегодня в море беспилотника являются хвостовой частью российского беспилотника-"приманки" "Гербер". Специалисты НБУ на месте подтвердили, что предмет не является взрывоопасным 

- говорится в сообщении.

Ранее УНН писал, что госсекретарь США Марко Рубио заявил, что вторжение российских дронов в Польшу и Румынию свидетельствует об обострении войны и необходимости ее прекращения. Он отметил, что для прекращения боевых действий требуется согласие обеих сторон, которого россия не предоставляет.

Алена Уткина

Новости Мира
Государственная граница Украины
Марко Рубио
Латвия
Румыния
Украина
Польша