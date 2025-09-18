На побережье Латвии обнаружили хвостовую часть российского дрона "Гербера"

На западе Латвии на побережье найден обломок российского беспилотника типа "Гербера". После предварительной экспертизы специалисты подтвердили, что это хвостовая часть дрона, сообщил министр обороны Латвии Андрис Спрудс, передает УНН.

Мы можем подтвердить, что обломки выброшенного сегодня в море беспилотника являются хвостовой частью российского беспилотника-"приманки" "Гербер". Специалисты НБУ на месте подтвердили, что предмет не является взрывоопасным - говорится в сообщении.

Ранее УНН писал, что госсекретарь США Марко Рубио заявил, что вторжение российских дронов в Польшу и Румынию свидетельствует об обострении войны и необходимости ее прекращения. Он отметил, что для прекращения боевых действий требуется согласие обеих сторон, которого россия не предоставляет.