США готовят новую резолюцию ООН по Ормузскому проливу после блокирования предыдущей Китаем и РФ
Киев • УНН
США готовят резолюцию ООН о запрете Ирану минировать Ормузский пролив и взимать плату. Предыдущий документ заблокировали Китай и россия.
США работают над новой резолюцией Совета Безопасности ООН по ситуации в Ормузском проливе совместно со странами Персидского залива. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
По словам посла США в ООН Майка Уолтца, документ предусматривает требование к Ирану прекратить атаки на суда, установку морских мин и попытки взимания платежей за проход через пролив.
Страна не может устанавливать мины на международных водных путях и не может использовать их как источник дохода или пытаться взимать транспортные сборы
Переговоры по проекту резолюции между США и Бахрейном должны состояться на этой неделе.
Предыдущий вариант документа в прошлом месяце не был принят из-за блокирования со стороны Китая и россии.
