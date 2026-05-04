США готовят новую резолюцию ООН по Ормузскому проливу после блокирования предыдущей Китаем и РФ

США работают над новой резолюцией Совета Безопасности ООН по ситуации в Ормузском проливе совместно со странами Персидского залива. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

По словам посла США в ООН Майка Уолтца, документ предусматривает требование к Ирану прекратить атаки на суда, установку морских мин и попытки взимания платежей за проход через пролив.

Страна не может устанавливать мины на международных водных путях и не может использовать их как источник дохода или пытаться взимать транспортные сборы