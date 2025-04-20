Синоптик рассказала, когда увеличится количество дождей и снизится температура в Украине

В Украине следующая неделя будет теплой, однако в конце недели увеличится количество дождей и снизится температура воздуха. Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко в Telegram, пишет УНН.

Со светлым Великоднем! Роскошная погода на праздник, роскошное окружение природы, апрель все же - самый красивый месяц года. Что завтра и еще синоптического немного наперед? 21-го апреля в Украине много солнца, тепла, до +20+24 градусов, и лишь в Крыму и Приазовье пройдут кратковременные дожди с грозами - написала Диденко.

По ее словам, в Киеве в понедельник ожидается сухая солнечная погода с температурой воздуха до +24 градусов.

"Неделя в Украине будет теплой, дневная температура воздуха составит +20+24 градуса. Внимательно. В конце недели, как раз на Проводы, в Украине увеличится количество дождей и снизится температура воздуха: в субботу до +14+17 градусов, на юге и востоке еще побудет до +22 градусов, а в воскресенье, 27-го апреля, до +10+16 градусов. Учтите этот прогноз погоды в ваших планах", - отметила Диденко.

Дополнение

В этом году посевная кампания в Украине по сравнению с 2024 годом задерживается на неделю из-за резкого похолодания в апреле.

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