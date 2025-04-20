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Синоптикиня розповіла, коли побільшає дощів та знизиться температура в Україні

Київ • УНН

 • 936 перегляди

В Україні наступний тиждень буде теплим з температурою +20+24°C, лише 21 квітня місцями дощі. Наприкінці тижня, на Проводи, прогнозують значне похолодання до +10+16°C та збільшення кількості опадів.

Синоптикиня розповіла, коли побільшає дощів та знизиться температура в Україні

В Україні наступний тиждень буде теплим, проте в кінці тижня побільшає дощів та знизиться температура повітря. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко у Telegram, пише УНН.

Зі світлим Великоднем! Розкішна погода на свято, розкішне довкілля природи, квітень все ж - найкрасивіший місяць року. Що завтра і ще синоптичного трохи наперед? 21-го квітня в Україні багато сонця, тепла, до +20+24 градусів, і лише в Криму та Приазов'ї пройдуть короткочасні дощі з грозами

 - написала Діденко.

За її словами, у Києві у понеділок очікується суха сонячна погода з температурою повітря до +24 градусів.

"Тиждень в Україні буде теплим, денна температура повітря становитиме +20+24 градуси. Уважно. У кінці тижня, якраз на Проводи, в Україні побільшає дощів та знизиться температура повітря: у суботу до +14+17 градусів, на півдні та сході ще побуде до +22 градусів, а в неділю, 27-го квітня, до +10+16 градусів. Врахуйте цей прогноз погоди у ваших планах", - зазначила Діденко.

Доповнення

Цього року посівна кампанія в Україні порівняно з 2024 роком затримується на тиждень через різке похолодання у квітні. 

Аномальна весна і спекотне літо: кліматологиня розповіла, що очікувати у 2025 році16.04.25, 12:31 • 158402 перегляди

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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