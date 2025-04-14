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The Guardian

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Посівна в Україні відстає на тиждень: в Мінагрополітики назвали причину

Київ • УНН

 • 5140 перегляди

Посівна кампанія в Україні затримується на тиждень через квітневе похолодання. Засіяно на 200 тис. га менше, але затримка не критична для врожаю зернових та олійних.

Посівна в Україні відстає на тиждень: в Мінагрополітики назвали причину

Цього року посівна кампанія в Україні порівняно з 2024 роком затримується на тиждень через різке похолодання у квітні. Про це в ефірі телемарафону повідомив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький, інформує УНН.

Деталі

За його словами, у порівнянні з минулим роком наразі засіяно на 200 тисяч гектарів земель менше.

Але в нашому масштабі, коли заплановано засіяти усіма культурами понад 13 мільйонів гектарів, така затримка не є критичною і в цілому не вплине на кампанію, яка відновлюється і буде тривати цілодобово

- уточнив чиновник.

При цьому він підкреслив, що квітневе похолодання може негативно відобразитися на майбутньому врожаї плодових дерев. Остаточні ж висновки щодо цього, за його словами, можна буде зробити за декілька тижнів.

Щодо виробництва зернових та олійних станом на сьогодні критичних наслідків від цієї погоди не спостерігається, адже період вегетації в абсолютній більшості посівів цих культур ще не відбувся

- розповів Висоцький.

Говорячи про продовольчу безпеку, він запевнив, що загрози виробництву зернових, олійних і, відповідно борошна, хліба чи продукції тваринництва станом на сьогодні в Україні немає.

Нагадаємо

Станом на 11 квітня аграрії всіх областей України засіяли 1 058,6 тис. га ярих зернових та зернобобових культур. Наразі найбільша площа посівів припадає на ячмінь – 612,2 тис. га.

Місячний посівний календар на березень 2025: коли садити овочі та фрукти27.02.25, 15:15 • 274999 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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