Посевная в Украине отстает на неделю: в Минагрополитики назвали причину

В этом году посевная кампания в Украине по сравнению с 2024 годом задерживается на неделю из-за резкого похолодания в апреле. Об этом в эфире телемарафона сообщил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий, информирует УНН.

Детали

По его словам, по сравнению с прошлым годом сейчас засеяно на 200 тысяч гектаров земель меньше.

Но в нашем масштабе, когда запланировано засеять всеми культурами более 13 миллионов гектаров, такая задержка не является критической и в целом не повлияет на кампанию, которая восстанавливается и будет продолжаться круглосуточно - уточнил чиновник.

При этом он подчеркнул, что апрельское похолодание может негативно отразиться на будущем урожае плодовых деревьев. Окончательные же выводы по этому поводу, по его словам, можно будет сделать через несколько недель.

Что касается производства зерновых и масличных по состоянию на сегодня критических последствий от этой погоды не наблюдается, ведь период вегетации в абсолютном большинстве посевов этих культур еще не состоялся - рассказал Высоцкий.

Говоря о продовольственной безопасности, он заверил, что угрозы производству зерновых, масличных и, соответственно муки, хлеба или продукции животноводства по состоянию на сегодня в Украине нет.

Напомним

По состоянию на 11 апреля аграрии всех областей Украины засеяли 1 058,6 тыс. га яровых зерновых и зернобобовых культур. Сейчас наибольшая площадь посевов приходится на ячмень – 612,2 тыс. га.

Лунный посевной календарь на март 2025: когда сажать овощи и фрукты