Внешняя торговля Украины ушла в минус на $2,3 млрд: куда идет экспорт
Киев • УНН
В январе 2025 года дефицит внешней торговли Украины достиг 2,3 млрд долларов, что на треть больше, чем в прошлом году. Импорт составил $5,5 млрд, экспорт - $3,2 млрд, с наибольшим импортом из Китая и экспортом в Польшу.
Дефицит внешней торговли товарами Украины в январе этого года составил 2,3 млрд долл., что более чем на треть больше, чем за аналогичный месяц прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Гостаможслужбы, передает УНН.
Детали
За январь 2025 года товарооборот Украины достиг $8,7 млрд. В течение января 2025 года в Украину импортировали товаров на сумму $5,5 млрд, а экспортировали - на $3,2 млрд. Облагаемый импорт составил $4,1 млрд, или 74% от общих объемов.
Страны, из которых больше всего импортировали товаров в Украину:
- Китай - $1,4 млрд;
- Польша - $487 млн;
- Турция - $389 млн.
Экспортировали из Украины больше всего в:
- Польшу - на $352 млн;
- Италию - на $205 млн;
- Испанию - на $202 млн.
В общих объемах ввезенных в январе 2025 года товаров 68% составляли следующие категории товаров:
- машины, оборудование и транспорт - $2,2 млрд;
- продукция химической промышленности - $901 млн;
- топливно-энергетические - $734 млн
В тройку самых экспортируемых из Украины товаров вошли:
- продовольственные товары - $1,8 млрд;
- металлы и изделия из них - $325 млн;
- машины, оборудование и транспорт - $282 млн.
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