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Зовнішня торгівля України пішла в мінус на $2,3 млрд: куди йде експорт

Зовнішня торгівля України пішла в мінус на $2,3 млрд: куди йде експорт

Київ • УНН

 • 32068 перегляди

У січні 2025 року дефіцит зовнішньої торгівлі України досяг 2,3 млрд доларів, що на третину більше, ніж торік. Імпорт становив $5,5 млрд, експорт - $3,2 млрд, з найбільшим імпортом з Китаю та експортом до Польщі.

Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами України в січні цього року становив 2,3 млрд дол., що на понад третину більше, ніж за аналогічний місяць торік. Про це свідчать дані Держмитслужби, передає УНН.

Деталі

За січень 2025 року товарообіг України сягнув $8,7 млрд. Протягом січня 2025 року в Україну імпортували товарів на суму $5,5 млрд, а експортували - на $3,2 млрд. Оподаткований імпорт становив $4,1 млрд, або 74% від загальних обсягів.

Країни, з яких найбільше імпортували товарів до України:

  • Китай - $1,4 млрд;
    • Польща - $487 млн;
      • Туреччина - $389 млн.

        Експортували з України найбільше до:

        • Польщі - на $352 млн;
          • Італії - на $205 млн;
            • Іспанії - на $202 млн.

              У загальних обсягах ввезених у січні 2025 року товарів 68% становили такі категорії товарів:

              • машини, устаткування та транспорт - $2,2 млрд;
                • продукція хімічної промисловості - $901 млн;
                  • паливно-енергетичні - $734 млн

                    До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли:

                    • продовольчі товари - $1,8 млрд;
                      • метали та вироби з них - $325 млн;
                        • машини, устаткування та транспорт - $282 млн.

                          Україна експортувала 60% своєї агропродукції - Мінагрополітики06.02.25, 12:40 • 32163 перегляди

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                          Юлія Шрамко

                          Юлія Шрамко

                          Економіка
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