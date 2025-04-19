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Украина засеяла яровыми почти 22% от запланированного: названы лидеры

Киев • УНН

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По состоянию на 18 апреля 2025 года украинские аграрии засеяли 1,25 млн га яровых зерновых и зернобобовых, что составляет 21,9% от плана. Больше всего засеяно ячменя, а лидером посевной является Одесская область.

Украина засеяла яровыми почти 22% от запланированного: названы лидеры

Украинские аграрии во время весенней посевной засеяли уже 1,2 млн га яровых зерновых и зернобобовых культур, или 21,9% прогнозируемых площадей. Больше всего засеяно ячменя, а лидером сева является Одесская область. Об этом сообщили в Минагрополитики, пишет УНН.

По состоянию на 18 апреля 2025 года аграрии всех областей Украины засеяли 1 247,2 тыс. га яровых зерновых и зернобобовых культур. Кукурузу уже сеют в 13-ти областях

- сообщили в Минагрополитики.

Сейчас наибольшая площадь посевов, как указано, приходится на ячмень –  656,2 тыс. га, яровой пшеницы уже засеяно 169,4 тыс. га, гороха – 189,4 тыс. га, овса – 139,5 тыс. га, кукурузы – 69,5 тыс. га.

Лидеры сева

По данным Минагро, регионы-лидеры по темпам сева:

  • Одесская область: 113,2 тыс. га (пшеница – 6,5 тыс. га, ячмень – 35,2 тыс. га, горох – 62 тыс. га, овес – 1,5 тыс. га);
    • Хмельницкая область: 92,4 тыс. га (пшеница – 10,9 тыс. га, ячмень – 74,5 тыс. га, горох – 2,6 тыс. га, овес – 2,5 тыс. га, кукуруза – 0,8 тыс. га);
      • Полтавская область: 91,2 тыс. га (пшеница – 4,5 тыс. га, ячмень – 69,1 тыс. га, горох – 9,6 тыс. га, овес – 3,1 тыс. га, кукуруза – 4,9 тыс. га);
        • Тернопольская область: 90,9 тыс. га (пшеница – 14 тыс. га, ячмень – 64,1 тыс. га, горох – 4,1 тыс. га, овес – 5,3 тыс. га, кукуруза – 2,7 тыс. га);
          • Винницкая область: 82,1 тыс. га (пшеница – 11,5 тыс. га, ячмень – 53 тыс. га, горох – 7 тыс. га, овес – 1,1 тыс. га, кукуруза – 9,5 тыс. га).

            Подсолнечника засеяно 244 тыс. га.

            Сахарная свекла засеяна на площади 142,6 тыс. га.

            Соя – на площади 16,1 тыс. га.

            Дополнение

            Всего в 2025 году запланировано засеять около 5,7 млн га яровых зерновых и зернобобовых культур, что соответствует уровню 2024 года. Главной особенностью нового сезона станет увеличение площадей под яровой пшеницей до 227,5 тыс. га. Такие изменения в структуре посевов соответствуют стабильному спросу на пшеницу со стороны перерабатывающих предприятий и экспортеров, отметили в Минагро.

            Юлия Шрамко

            Юлия Шрамко

            ЭкономикаАгроновости
            Хмельницкая область
            Винницкая область
            Тернопольская область
            Полтавская область
            Одесская область
            Министерство аграрной политики и продовольствия Украины
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