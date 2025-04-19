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Україна засіяла ярими майже 22% від запланованого: названо лідерів

Київ • УНН

 • 864 перегляди

Станом на 18 квітня 2025 року українські аграрії засіяли 1,25 млн га ярих зернових та зернобобових, що становить 21,9% від плану. Найбільше засіяно ячменю, а лідером посівної є Одеська область.

Україна засіяла ярими майже 22% від запланованого: названо лідерів

Українські аграрії під час весняної посівної засіяли вже 1,2 млн га ярих зернових та зернобобових культур, або 21,9% прогнозованих площ. Найбільше засіяно ячменю, а лідером сівби є Одеська область. Про це повідомили у Мінагрополітики, пише УНН.

Станом на 18 квітня 2025 року аграрії всіх областей України засіяли 1 247,2 тис. га ярих зернових та зернобобових культур. Кукурудзу вже сіють в 13-ти областях

- повідомили у Мінагрополітики.

Наразі найбільша площа посівів, як вказано, припадає на ячмінь –  656,2 тис. га, ярої пшениці вже засіяно 169,4 тис. га, гороху – 189,4 тис. га, вівса – 139,5 тис. га, кукурудзи – 69,5 тис. га.

Лідери сівби

За даними Мінагро, регіони-лідери за темпами сівби:

  • Одеська область: 113,2 тис. га (пшениця – 6,5 тис. га, ячмінь – 35,2 тис. га, горох – 62 тис. га, овес – 1,5 тис. га);
    • Хмельницька область: 92,4 тис. га (пшениця – 10,9 тис. га, ячмінь – 74,5 тис. га, горох – 2,6 тис. га, овес – 2,5 тис. га, кукурудза – 0,8 тис. га);
      • Полтавська область: 91,2 тис. га (пшениця – 4,5 тис. га, ячмінь – 69,1 тис. га, горох – 9,6 тис. га, овес – 3,1 тис. га, кукурудза – 4,9 тис. га);
        • Тернопільська область: 90,9 тис. га (пшениця – 14 тис. га, ячмінь – 64,1 тис. га, горох – 4,1 тис. га, овес – 5,3 тис. га, кукурудза – 2,7 тис. га);
          • Вінницька область: 82,1 тис. га (пшениця – 11,5 тис. га, ячмінь – 53 тис. га, горох – 7 тис. га, овес – 1,1 тис. га, кукурудза – 9,5 тис. га).

            Соняшнику засіяно 244 тис. га.

            Цукрові буряки засіяні на площі 142,6 тис. га.

            Соя – на площі 16,1 тис. га.

            Доповнення

            Загалом у 2025 році заплановано засіяти близько 5,7 млн га ярих зернових та зернобобових культур, що відповідає рівню 2024 року. Головною особливістю нового сезону стане збільшення площ під ярою пшеницею до 227,5 тис. га. Такі зміни в структурі посівів відповідають стабільному попиту на пшеницю з боку переробних підприємств та експортерів, зазначили у Мінагро.

            Юлія Шрамко

            Юлія Шрамко

            ЕкономікаАгроновини
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