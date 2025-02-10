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В Украине стартовал сервис "Е-Пчеловодство": как будет работать и кому будет полезен

Киев  •  УНН

 • 6309 просмотра

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В Украине запускают электронный сервис для защиты пчел от отравления средствами защиты растений. Система позволит аграриям и пасечникам взаимодействовать через единую платформу для организации пчелоопыления.

Сегодня в Государственном аграрном реестре будет доступен новый электронный сервис «Е-Пчеловодство» для заблаговременного оповещения о применении средств защиты растений. Пчеловоды смогут обезопасить пчел от отравления и организовать управляемое пчелоопыление. Об этом сообщает Минагрополитики, передает УНН.

Сервис содержит установки для аграриев использования инструментов предупреждения применения средств защиты растений и информации об участках пчелоопыления 

- отметил министр агрополитики Виталий Коваль.

Благодаря сервису аграрии получат возможность, в частности: вести журнал обработки земельных участков средствами защиты растений; подать заявку на поиск пасечника для размещения пасеки; выбрать земельные участки, которые планируются обрабатывать; информировать пасечников, пасека которых размещена в радиусе 8 километров рядом с обрабатываемыми участками.

Пчеловоды получат возможность: установить геопозиции пасеки; отправить отзыв пасечника на заявки от аграриев; подать заявку на поиск аграриев, которые нуждаются в опылении и тому подобное.

Сервис полностью интегрируется с другими системами, такими как Государственный реестр пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к использованию в Украине, Реестр паспортов пасек, системой «Трембита», а также взаимодействует с органами местного самоуправления через подключение сервисов рассылки сообщений.

Война повлияла на добычу меда

Как сообщил представитель отрасли Андрей Горбонос, из-за войны в Украине было уничтожено около 30% медоносных территорий и пчелиных роев, что привело к уменьшению производства меда. Это может привести к росту цен на мед. Кроме того, отсутствие пчел может привести к появлению на рынке подделок.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ТехнологииАгроновости
ministerstvo-ahrarnoi-polityky-ta-prodovolstva-ukrainaМинистерство аграрной политики и продовольствия Украины
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