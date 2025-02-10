В Україні стартував сервіс "Є-Бджільництво": як працюватиме і кому буде корисним

Сьогодні в Державному аграрному реєстрі буде доступний новий електронний сервіс "Є-Бджільництво" для завчасного сповіщення про застосування засобів захисту рослин. Бджоляри зможуть убезпечити бджіл від отруєння та організувати кероване бджолозапилення. Про це повідомляє Мінагрополітики, передає УНН.

Сервіс містить настанови для аграріїв використання інструментів попередження застосування засобів захисту рослин та інформації щодо ділянок бджолозапилення - зазначив міністр агрополітики Віталій Коваль.

Завдяки сервісу аграрії отримають можливість, зокрема: вести журнал обробки земельних ділянок засобами захисту рослин; подати заявку на пошук пасічника для розміщення пасіки; обрати земельні ділянки, які плануються обробляти; інформувати пасічників, пасіка яких розміщена в радіусі 8 кілометрів поруч з оброблюваними ділянками.

Бджолярі отримають можливість: встановити геопозиції пасіки; надіслати відгук пасічника на заявки від аграріїв; подати заявку на пошук аграріїв, які потребують запилення тощо.

Сервіс повністю інтегрується з іншими системами, такими як Державний реєстр пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні, Реєстр паспортів пасік, системою "Трембіта", а також взаємодіє з органами місцевого самоврядування через підключення сервісів розсилки повідомлень.

Війна вплинула на видобуток меду

Як повідомив представник галузі Андрій Горбонос, через війну в Україні було знищено близько 30% медоносних територій та бджолиних роїв, що призвело до зменшення виробництва меду. Це може спричинити зростання цін на мед. Окрім того, відсутність бджіл може призвести до появи на ринку підробок.