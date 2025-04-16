В Украине растут цены на удобрения и кукурузу, дешевеют пшеница и нефть – Минэкономики

В феврале 2025 года средние цены на некоторые товары продолжили расти. В частности, подорожание коснулось природного газа, удобрений, кукурузы и базовых металлов. Об этом сообщило Министерство экономики, пишет УНН.

По данным Всемирного банка в феврале 2025 года по сравнению с февралем 2024 года средние цены на некоторые товары продолжили динамику роста, возобновившуюся во второй половине 2024 года - сообщили в Минэкономики.

В министерстве отметили, что средние цены на мировом рынке выросли:

на природный газ – на 88,3%;

удобрения – на 24,3%;

кукурузу – на 16,8%;

базовые металлы – на 14,3%.

Снижение цен коснулось следующих продуктов:

железную руду – на 15,5%;

пшеницу – на 1,1%;

нефть – на 10,3%.

В Минэкономики обратили внимание, что средняя цена на природный газ в странах Европы в феврале 2025 года по сравнению с февралем 2024 года выросла на 88,3% и составила 434,1 долларов США/тыс.м3 (в августе 2022 года наблюдалась рекордная цена – 1982,2 долларов США/тыс.м3).

В то же время по данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в начале 2025 года продовольственные цены поддерживают восходящий тренд, начатый в последние месяцы 2024 года.

В феврале 2025 года по сравнению с февралем 2024 года индекс продовольственных цен увеличился на 8,2% – при этом рост мировых цен на растительные масла ("плюс"29,1%), молочную продукцию ("плюс"23,2%) и мясо ("плюс"4,8%) был компенсирован падением цен на сахар (на 15,8%) и зерновые (на 1,1%).

Дополнение

В Минагрополитики сообщили, что впервые с начала февраля зафиксировано снижение цен на куриные яйца перед Пасхой.