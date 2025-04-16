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В Україні зростають ціни на добрива і кукурудзу, дешевшають пшениця і нафта - Мінекономіки

Київ • УНН

 • 2982 перегляди

У лютому 2025 року зросли ціни на газ, добрива, кукурудзу та метали. Зниження цін торкнулося залізної руди, пшениці та нафти, повідомило Мінекономіки.

В Україні зростають ціни на добрива і кукурудзу, дешевшають пшениця і нафта - Мінекономіки

У лютому 2025 року середні ціни на деякі товари продовжили зростати. Зокрема, подорожчання торкнулося природнього газу, добрив, кукурудзи та базових металів. Про це повідомило Міністерство економіки, пише УНН.

За даними Світового банку в лютому 2025 року порівняно з лютим 2024 року середні ціни на деякі товари продовжили динаміку зростання, що відновилася в другій половині 2024 року

- повідомили в Мінекономіки.

В міністерстві зазначили, що середні ціни на світовому ринку зросли:

  • на природний газ – на 88,3%;
    • добрива – на 24,3%;
      • кукурудзу – на 16,8%;
        • базові метали – на 14,3%.

          Зниження цін торкнулося наступних продуктів:

          • залізну руду – на 15,5%;
            • пшеницю – на 1,1%;
              • нафту – на 10,3%.

                В Мінекономіки звернули увагу, що середня ціна на природний газ у країнах Європи в лютому 2025 року порівняно з лютим 2024 року зросла на 88,3% і становила 434,1 доларів США/тис.м3 (у серпні 2022 року спостерігалася рекордна ціна – 1982,2 доларів США/тис.м3 ).

                Водночас за даними Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) на початку 2025 року продовольчі ціни підтримують висхідний тренд, розпочатий в останні місяці 2024 року.

                У лютому 2025 року порівняно з лютим 2024 року індекс продовольчих цін збільшився на 8,2% – при цьому зростання світових цін на рослинні олії ("плюс"29,1%), молочну продукцію ("плюс"23,2%) та м’ясо ("плюс"4,8%) було компенсоване падінням цін на цукор (на 15,8%) та зернові (на 1,1%).

                Доповнення

                В Мінагрополітики повідомили, що уперше з початку лютого зафіксовано зниження цін на курячі яйця перед Великоднем.

                Павло Зінченко

                Павло Зінченко

                ЕкономікаАгроновини
                Міністерство аграрної політики та продовольства України
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