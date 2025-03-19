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Коррупция в Минагрополитики: правоохранители разоблачили экс-заместителя министра

Киев • УНН

 • 11895 просмотра

НАБУ сообщило о подозрении бывшему заместителю министра агрополитики и заместителю руководителя РГА из-за злоупотреблений и подделки, что привело к убыткам в 27 млн грн

Коррупция в Минагрополитики: правоохранители разоблачили экс-заместителя министра

Бывшему заместителю министра агрополитики и заместителю руководителя РГА сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением и служебном подлоге, что привело к убыткам в 27 млн гривен. Об этом сообщает НАБУ, передает УНН.

НАБУ и САП сообщили бывшим заместителю министра агрополитики и заместителю руководителя районной государственной администрации о подозрении в злоупотреблении служебным положением и служебном подлоге, что привело к миллионным убыткам государству 

- говорится в сообщении.

Следствие установило, что в 2018 году руководитель одного из департаментов Минагрополитики, который в дальнейшем занял должность заместителя министра, и заместитель руководителя РГА незаконно обеспечили выплату 27 млн гривен государственной помощи предприятию в области растениеводства, как компенсацию расходов, якобы осуществленных на приобретение посадочного материала.

На самом же деле такая продукция не закупалась, а была взносом в уставный капитал предприятия от единственного учредителя.

Квалификация действий подозреваемых: ч. 2 ст. 364 (Злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 1 ст. 366 (Служебный подлог) УК Украины.

Напомним

Исполняющую обязанности председателя Фастовской межрайонной МСЭК коммунального учреждения "Областное бюро медико-социальной экспертизы" будут судить за вымогательство 10 тыс. долларов США за фиктивное установление III группы инвалидности. Такой статус чиновница пообещала мужчине, который не имел на него права по состоянию здоровья.

Павел Башинский

Павел Башинский

Криминал и ЧП
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