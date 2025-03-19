Коррупция в Минагрополитики: правоохранители разоблачили экс-заместителя министра
Киев • УНН
НАБУ сообщило о подозрении бывшему заместителю министра агрополитики и заместителю руководителя РГА из-за злоупотреблений и подделки, что привело к убыткам в 27 млн грн
Бывшему заместителю министра агрополитики и заместителю руководителя РГА сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением и служебном подлоге, что привело к убыткам в 27 млн гривен. Об этом сообщает НАБУ, передает УНН.
НАБУ и САП сообщили бывшим заместителю министра агрополитики и заместителю руководителя районной государственной администрации о подозрении в злоупотреблении служебным положением и служебном подлоге, что привело к миллионным убыткам государству
Следствие установило, что в 2018 году руководитель одного из департаментов Минагрополитики, который в дальнейшем занял должность заместителя министра, и заместитель руководителя РГА незаконно обеспечили выплату 27 млн гривен государственной помощи предприятию в области растениеводства, как компенсацию расходов, якобы осуществленных на приобретение посадочного материала.
На самом же деле такая продукция не закупалась, а была взносом в уставный капитал предприятия от единственного учредителя.
Квалификация действий подозреваемых: ч. 2 ст. 364 (Злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 1 ст. 366 (Служебный подлог) УК Украины.
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