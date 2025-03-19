Корупція у Мінагрополітики: правоохоронці викрили ексзаступника міністра

Колишнім заступнику міністра агрополітики та заступнику керівника РДА повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем та службовому підробленні, що призвело до збитків у 27 млн гривень. Про це повідомляє НАБУ, передає УНН.

НАБУ і САП повідомили колишнім заступнику міністра агрополітики та заступнику керівника районної державної адміністрації про підозру у зловживанні службовим становищем та службовому підробленні, що призвело до мільйонних збитків державі - йдеться в повідомленні.

Слідство встановило, що у 2018 році керівник одного з департаментів Мінагрополітики, який надалі обійняв посаду заступника міністра, та заступник керівника РДА незаконно забезпечили виплату 27 млн гривень державної допомоги підприємству у галузі рослинництва, як компенсацію витрат, нібито здійснених на придбання садивного матеріалу.

Насправді ж така продукція не закуповувалась, а була внеском до статутного капіталу підприємства від єдиного засновника.

Кваліфікація дій підозрюваних: ч. 2 ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем) та ч. 1 ст. 366 (Службове підроблення) КК України.

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