З України планують запуск нового міжнародного поїзда до Болгарії на початку червня

Київ • УНН

 • 958 перегляди

Новий поїзд курсуватиме через Львів, Чернівці та Бухарест із часом у дорозі до 30 годин. Сторони узгоджують пільгові тарифи для зниження вартості квитків.

З України планують запуск нового міжнародного поїзда до Болгарії на початку червня

Україна розраховує на початку червня запустити новий залізничний маршрут - до Болгарії, повідомив у понеділок віце-прем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба у Telegram, пише УНН.

Працюємо над запуском міжнародного залізничного маршруту до Варни

- написав Кулеба.

За результатами перемовин із партнерами, з його слів, "уже маємо попередні домовленості щодо маршруту та графіка руху – з урахуванням максимальної зручності для українських пасажирів".

Маршрут: Київ – Львів – Чернівці – Сучава – Бухарест – Варна. Наша ціль – запустити це сполучення вже на початку червня

- повідомив Кулеба.

Це рішення важливе і для розвитку транспортного сполучення з країнами ЄС, і для людей. Зокрема, для дитячих груп, які влітку традиційно їдуть на відпочинок, зауважив віцепрем'єр.

"Окремо опрацювали конфігурацію маршруту, яка дозволяє уникнути простоїв рухомого складу. Це дає можливість не підвищувати вартість квитків і зберегти ресурс вагонів для інших напрямків", - вказав він.

Орієнтовний час у дорозі – до 30 годин. Це зіставно з автобусом, але значно комфортніше і передбачуваніше. Остаточний час буде визначено після тестового рейсу. Важливе питання – ціна. Румунська та болгарська сторони попередньо погодили можливість включення маршруту до механізму PSO (державного замовлення), що дозволяє знизити вартість квитків. Перемовини тривають

- розповів Кулеба.

З його слів, "наступний крок – фіналізація тарифного рішення та запуск тестового поїзда спільно з партнерами".

16 млрд грн виділили на новий механізм задля "доступних тарифів" на квитки на поїзди04.03.26, 08:25 • 4837 переглядiв

Юлія Шрамко

