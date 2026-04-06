З України планують запуск нового міжнародного поїзда до Болгарії на початку червня

Україна розраховує на початку червня запустити новий залізничний маршрут - до Болгарії, повідомив у понеділок віце-прем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба у Telegram, пише УНН.

За результатами перемовин із партнерами, з його слів, "уже маємо попередні домовленості щодо маршруту та графіка руху – з урахуванням максимальної зручності для українських пасажирів".

Маршрут: Київ – Львів – Чернівці – Сучава – Бухарест – Варна. Наша ціль – запустити це сполучення вже на початку червня

Це рішення важливе і для розвитку транспортного сполучення з країнами ЄС, і для людей. Зокрема, для дитячих груп, які влітку традиційно їдуть на відпочинок, зауважив віцепрем'єр.

"Окремо опрацювали конфігурацію маршруту, яка дозволяє уникнути простоїв рухомого складу. Це дає можливість не підвищувати вартість квитків і зберегти ресурс вагонів для інших напрямків", - вказав він.

Орієнтовний час у дорозі – до 30 годин. Це зіставно з автобусом, але значно комфортніше і передбачуваніше. Остаточний час буде визначено після тестового рейсу. Важливе питання – ціна. Румунська та болгарська сторони попередньо погодили можливість включення маршруту до механізму PSO (державного замовлення), що дозволяє знизити вартість квитків. Перемовини тривають