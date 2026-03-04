16 млрд грн виділили на новий механізм задля "доступних тарифів" на квитки на поїзди
Кабмін виділив 16 млрд грн на запуск механізму держзамовлення пасажирських залізничних перевезень у 2026 році. Це дозволить компенсувати "Укрзалізниці" різницю між собівартістю та соціально доступними тарифами.
На запуск механізму для збереження "доступних тарифів" на квитки на поїзди, за якого держава компенсуватиме різницю між собівартістю перевезень і чинними тарифами, уряд виділив 16 млрд грн у 2026 році, повідомили у Мінрозвитку, пише УНН.
Уряд виділив 16 млрд грн на запуск механізму державного замовлення пасажирських залізничних перевезень у 2026 році
Ідеться про розпорядження про виділення коштів з резервного бюджету на підтримку відповідного механізму. Раніше Кабмін ухвалив рішення про його запуск.
Механізм передбачає "компенсацію Укрзалізниці різниці між фактичною собівартістю пасажирських перевезень і доходами від продажу квитків за чинними, соціально доступними тарифами".
"Фінансування здійснюватиметься щоквартально шляхом авансування. Також передбачено покриття витрат за пасажирські перевезення, які були фактично виконані у січні-лютому 2026 року", - повідомили в Мінрозвитку.
"Експериментальний проєкт є важливим кроком до впровадження в Україні європейської моделі PSO - державного замовлення соціально важливих транспортних послуг - та створення прозорої і прогнозованої системи фінансування пасажирських залізничних перевезень", - наголосили у міністерстві.
