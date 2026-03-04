$43.230.13
3 березня, 18:22
Ексголову Держприкордонслужби Сергія Дейнека мобілізували
3 березня, 16:32
Довкілля та війна: що відбувається з українськими лісами, степами та заповідникамиPhoto
3 березня, 15:45
Україна зіткнулася з опором щодо прискореного вступу до ЄС - Reuters
3 березня, 13:15
В оборонному комітеті Верховної Ради готові вислухати бізнес і доопрацювати законодавство щодо Defence City
3 березня, 13:07
ЄС закликає Україну надати доступ до "Дружби", що постачає російську нафту Угорщині та Словаччині - FT
3 березня, 12:11
Як діяти при високій температурі у дитини - поради педіатра
3 березня, 11:55
Система без належного контролю приречена на занепад - ексміністр Олег Мусій про кризу в медичній сфері
3 березня, 09:06
Зеленський попередив про ризик дефіциту ракет для ППО через війну на Близькому Сході
3 березня, 06:18
Україна отримала $1,5 млрд першого траншу за новою програмою від МВФ
2 березня, 16:02
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринараPhoto
16 млрд грн виділили на новий механізм задля "доступних тарифів" на квитки на поїзди

Київ • УНН

 • 1594 перегляди

Кабмін виділив 16 млрд грн на запуск механізму держзамовлення пасажирських залізничних перевезень у 2026 році. Це дозволить компенсувати "Укрзалізниці" різницю між собівартістю та соціально доступними тарифами.

16 млрд грн виділили на новий механізм задля "доступних тарифів" на квитки на поїзди

На запуск механізму для збереження "доступних тарифів" на квитки на поїзди, за якого держава компенсуватиме різницю між собівартістю перевезень і чинними тарифами, уряд виділив 16 млрд грн у 2026 році, повідомили у Мінрозвитку, пише УНН.

Уряд виділив 16 млрд грн на запуск механізму державного замовлення пасажирських залізничних перевезень у 2026 році

- повідомили в Мінрозвитку.

Деталі

Ідеться про розпорядження про виділення коштів з резервного бюджету на підтримку відповідного механізму. Раніше Кабмін ухвалив рішення про його запуск.

Механізм передбачає "компенсацію Укрзалізниці різниці між фактичною собівартістю пасажирських перевезень і доходами від продажу квитків за чинними, соціально доступними тарифами".

"Фінансування здійснюватиметься щоквартально шляхом авансування. Також передбачено покриття витрат за пасажирські перевезення, які були фактично виконані у січні-лютому 2026 року", - повідомили в Мінрозвитку.

"Експериментальний проєкт є важливим кроком до впровадження в Україні європейської моделі PSO - державного замовлення соціально важливих транспортних послуг - та створення прозорої і прогнозованої системи фінансування пасажирських залізничних перевезень", - наголосили у міністерстві.

В Україні змінюють підхід до пасажирських поїздів - хочуть зберегти ціни квитків "доступними"19.02.26, 16:37 • 68267 переглядiв

Юлія Шрамко

ЕкономікаПолітика
Державний бюджет
Кабінет Міністрів України
Українська залізниця
Україна